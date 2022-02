Eleonora Daniele, altro blackout a Storie Italiane: conduzione in lacrime

By

La conduttrice veneta, sopraffatta dalle emozioni, non è riuscita a fare a meno di commuoversi in diretta: ecco per quale motivo

La conduttrice veneta Eleonora Daniele, al timone di Storie Italiane, non è riuscita a trattenersi. Parlando nuovamente, nella puntata dell’11 febbraio 2022, della storia di Andrea, il ‘ragazzo dai pantaloni rosa’ che si tolse la vita 10 anni fa a soli 15 anni perché bullizzato, la 45enne è crollata. Ecco cosa è successo e cosa di preciso ha provocato le lacrime della Daniele.

Storie Italiane, Eleonora Daniele di nuovo commossa

Nella puntata di oggi, 11 febbraio 2022, di Storie Italiane, uno dei temi principali è stato l’uso del rosa negli outfit dei cantanti di Sanremo 2022. Molti di loro lo hanno indossato contribuendo a superare vecchi stereotipi. Il programma della Daniele ha parlato di una vera e propria “onda rosa contro bulli e omofobia”. A questo proposito la conduttrice ha invitato in collegamento Teresa Manes, madre di Andrea, il ‘ragazzo dai pantaloni rosa’. Quest’ultimo, purtroppo, si è suicidato dopo continui attacchi da parte di bulli che lo prendevano in giro per il suo modo di vestire, a loro dire troppo “femminile”.

Dopo aver introdotto al pubblico la Manes Eleonora Daniele ha iniziato a vacillare. “Non riesco tanto a parlare Teresa”, ha detto visibilmente commossa e toccata dalla triste storia di Andrea. La 45enne, dopo l’intervento della madre del 15enne scomparso, ha conversato con Highsnob e Hu, duo che ha partecipato a Sanremo 2022 con il brano “Abbi cura di te”. Discutendo del forte significato della canzone, che parla di amore e odio con Highsnob, al secolo Michele Matera, la Daniele ha iniziato a piangere. “Scusate ma io mi sono commossa, queste parole sono molto forti sai? Avete una canzone bellissima, un testo bellissimo e sentendo la storia di Teresa secondo me… arriva proprio dritta all’anima”, ha detto la presentatrice con la voce tremante e gli occhi lucidi.

Sanremo 2022, Sangiovanni e il commento della Daniele

Probabilmente la conduttrice ha sentito nel cuore la tragedia di Andrea e di molti ragazzi che subiscono ancora oggi vessazioni da parte di coetanei che vomitano odio nei loro confronti. Questo argomento è stato ampiamente affrontato a Sanremo. Marco Mengoni, ad esempio, ha portato all’Ariston un monologo insieme all’attore Filippo Scotti proprio sull’odio sui social. La stessa cosa ha fatto Lorena Cesarini, parlando dei commenti razzisti a lei rivolti. Anche Sangiovanni ha dato un forte messaggio dopo una sua esibizione, dicendo ad Amadeus che è importante “dosare bene le parole”. Sanremo, come ha detto la Daniele, è stata “una cassa di risonanza” per tutti questi temi.

Qualche giorno fa la conduttrice ha già lodato la scelta di Sangiovanni, uno dei cantanti in gara a Sanremo, che ha contribuito a sdoganare gli abiti rosa. “Guardando questa foto mi sono messa a piangere. Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura”, ha detto in quell’occasione la Daniele, commuovendosi ricordando Andrea.