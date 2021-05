Eleonora Daniele lascia la tv? “Ecco cosa voglio fare da grande”

Eleonora Daniele pronta a lasciare la sua carriera da giornalista e conduttrice. Al timone di Storie Italiane da anni dopo una lunga gavetta tra programmi ed eventi live, la 45enne sta lavorando ad un piano B. La confessione è arrivata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, nella quale Eleonora ha parlato del suo primo anno da mamma. A maggio 2021 la piccola Carlotta compie infatti un anno. 12 mesi di puro amore e dolcezza, 12 mesi di grande intensità per la Daniele e il marito Giulio Tassoni.

Al settimanale edito da Cairo Editore Eleonora Daniele ha ammesso:

“Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la psicologa, mi sono iscritta di nuovo all’università dopo la mia prima laurea in Comunicazione. Sono al secondo anno. Una vita parallela? No, una vita futura. Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma”

Insomma le intenzioni di Eleonora Daniele sembrano chiare: la conduttrice è pronta a lasciare il giornalismo e la conduzione per dedicarsi ad altro, per aiutare le persone che hanno bisogno di un aiuto professionale. Un passo decisamente inaspettato per la bionda presentatrice, che ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie alla seconda edizione del Grande Fratello.

Nel futuro di Eleonora Daniele non è escluso un altro figlio, un fratellino o una sorellina per la piccola Carlotta. Dopo il parto la presentatrice si era detta contraria all’idea di allargare la famiglia data l’età ma negli ultimi mesi ci ha ripensato. Al momento, però, i lavori non sono ancora ufficialmente iniziati. Eleonora ne ha già parlato col marito Giulio, col quale è stata fidanzata ben 16 anni prima di convolare a nozze.

Sulle pagine di Diva e Donna Eleonora Daniele ha pubblicamente ringraziato il marito, di professione imprenditore, per il modo in cui l’ha sempre sostenuta e supportata, anche durante i primi mesi di vita della figlia Carlotta. Eleonora ha spiegato che il marito le è stato di grande aiuto soprattutto la notte, quando la bambina non dormiva. Giulio la prendeva in braccio e la calmava: nelle difficoltà, come rimarcato dalla Daniele, Tassoni c’è sempre stato.

Con la maternità Eleonora Daniele è diventata più sensibile e oggi non si vergogna di piangere in tv. Emozionarsi fa bene, come accaduto durante l’ospitata a Canzone Segreta di Serena Rossi, quando la Daniele ha pianto per un’esibizione di Fabio Concato.