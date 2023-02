Eleonora Daniele e Giorgia sono state protagoniste di un momento epico durante la puntata andata in onda oggi 7 febbraio 2023 di “Storie Italiane”. Come il resto dei programmi di ‘Mamma Rai’, il talk show mattutino di Rai 1 è stato monopolizzato dal Festival di Sanremo, che aprirà le danze nella serata odierna. E proprio durante lo spazio dedicato all’evento musicale, è avvenuta la gaffe destinata a diventare una scena cult della televisione.

Il tutto è avvenuta nella seconda parte del programma subito dopo aver intervistato i Cugini di Campagna. Ad un certo punto, la conduttrice ha annunciato con un sorriso a 360 gradi l’arrivo della cantante Giorgia. Non riuscendo a nascondere l’entusiasmo, la Daniele ha esclamato che in collegamento c’era “la mia super amica Giorgia! Guai a chi ce la tocca! Ciao, Giorgia!”. Tuttavia, qualcosa è andato storto. La cantautrice sanremese, colta inconsapevolmente in video dalle telecamere, ha restituito impazientemente il microfono ed è andata improvvisamente via. Prima di lasciare l’inviato ‘a mani vuote’, l’artista è riuscita a dire rapidamente “Devo andare!” per poi fuggire via.

LA MIA SUPER AMICA GIORGIA E LEI SE NE VA ???? pic.twitter.com/1xU3xPwo33 — trashtvstellare (@tvstellare) February 7, 2023

La presentatrice, colta alla sprovvista, ha chiesto cosa stesse accadendo, pensando ci fossero problemi di audio. “Si sente? No, è caduta”, sono state le parole in calcio d’angolo per salvare l’imbarazzante momento. Dopodiché, Eleonora Daniele è passata immediatamente all’argomento successivo. Ma, la scena non è passata sicuramente inosservata ed ha provocato il divertimento dei telespettatori e degli utenti del web. La gaffe si classifica come uno dei primi momenti ‘trash’ di questa edizione del Festival di Sanremo, ma sicuramente non sarà l’ultimo.

Chicche Sanremesi

Il sito ‘Dagospia’ ha rilasciato alcuni spifferi sul Festival di Sanremo che dominerà il palinsesto italiana durante tutta la settimana. Tra i cantanti in gara una delle più chiacchierate è sicuramente Madame, che ha generato varie polemiche legate allo stato delle sue vaccinazioni anti-covid. Com’è noto, la cantante ha cambiato all’ultimo minuto il titolo del suo brano da “Pu***a” a “Il bene nel male”. Sembra proprio, però, che non sia stata l’unica. Anche il cantautore Tananai avrebbe scelto in extremis il titolo della sua canzone “Tango”. Quale sarà stato il titolo originale?

Un altro retroscena rivelato dal portale riguarda le feste tra i vip presenti sulla costiera ligure. Tra i party più gettonati ci sarebbero “Casa Sanremo”, con la musica di Dardust, l’evento ospitato da Mengoni dove sono apparsi Fedez, Elodie e Coma Cose e il ricevimento di Elodie dove era presente una scatenata Serena Bortone.