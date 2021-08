Eleonora Daniele in forma dopo il parto: niente dieta, svelato il suo segreto

Eleonora Daniele è in perfetta forma fisica. A un anno dal parto la padrona di casa di Storie Italiane ha perso i chili accumulati in gravidanza. Nonostante l’età – 45 anni – la conduttrice è riuscita subito a tornare al suo peso forma. Come ci è riuscita? Ha seguito una dieta particolare? Eleonora ha svelato il suo segreto al settimanale Di Più.

Eleonora Daniele ha ammesso che con la dolce attesa ha messo su qualche chilo di troppo ma che poi è stato facile perdere peso. Dopo il parto erano rimasti ben dieci chili in più, che la presentatrice ha eliminato con lo sport. Nello specifico aeroboxe, che è una specie di boxe aeroboica, e il padel, che pratica con il marito Giulio Tassoni.

Eleonora Daniele ha spiegato:

“Brucio un sacco di calorie. Diete? No, mi piace mangiare. Ma cerco di stare attenta. Adesso sono tornata in forma. Ma forse il vero segreto è Carlotta: ora che corre starle dietro è una vera impresa”

La nascita di Carlotta ha completamente stravolto la vita di Eleonora Daniele, che ora si sente realizzata al cento per cento. Il volto Rai ha confidato di non essere una mamma apprensiva ma di agitarsi quando la bambina soffre. In questo periodo, ad esempio, stanno spuntando i primi dentini ed Eleonora si preoccupa come tanti altri genitori.

Eleonora Daniele vuole il secondo figlio

Sebbene abbia compiuto da poco 45 anni Eleonora Daniele vuole il secondo figlio. Inizialmente, data l’età, la bionda presentatrice si era detta contraria ma poi ha cambiato idea. La Daniele vuole regalare un fratellino o una sorellina alla primogenita Carlotta.

Eleonora Daniele ha fatto sapere:

“Io e Giulio vorremmo un altro figlio. Ma sarà il Cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza”

Chi è il marito di Eleonora Daniele

Giulio Tassoni, il marito di Eleonora Daniele, è un imprenditore molto noto a Roma. Stessa età della presentatrice, Tassoni è titolare di una società che si chiama Farmaholding, attraverso cui gestisce nella Capitale la Farmacia Reale, una delle più antiche farmacie in Italia.

In più ha origini nobili in quanto proviene dai conti Tassoni di Niviano. Eleonora e Giulio sono diventati marito e moglie a Roma, nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, nel 2019, dopo 16 anni di fidanzamento. Mai nessun gossip o malelingua sulla coppia che prima di arrivare all’altare ha testato con successo la convivenza.