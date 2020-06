Eleonora Daniele, foto figlia e dedica: orario parto, il dettaglio non sfugge

Eleonora Daniele si gode la piccola Carlotta, la sua prima figlia, avuta dal marito Giulio Tassoni. La conduttrice di Storie Italiane (Rai Uno), nella serata odierna, ha pubblicato un post su Instagram per festeggiare il primo mese di vita della neonata. E un dettaglio non è passato inosservato, quello dell’orario. La 43enne veneta ha fatto sapere che la bimba è nata esattamente alle 20,03 del 25 maggio 2020. Ma a colpire è stata un’altra sua idea, cioè che il suddetto post in omaggio a Carlotta è stato veicolato sui social proprio in quel preciso orario, a distanza quindi di un mese ‘spaccato’ dal parto. Insomma, non si può proprio dire che Eleonora sia una persona che lasci qualcosa al caso. Dopotutto, i saggi sanno che a fare la differenza sono sempre i dettagli.

Eleonora Daniele si sbottona: “Carlotta, gioia più grande della mia vita. Tocco il cielo con un dito”

“Un mese fa nascevi piccola mia, esattamente alle 20,03 del 25 maggio. Sei la gioia più grande della mia vita. Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito . Buon complimese, amore grande”. Così la Daniele su Instagram, a corredo di una fotografia che la vede affettuosamente abbracciata alla figlia. Immediata la reazione dei fan, che hanno ricoperto il post con una cascata di like e commenti. A far capolino anche dei cuoricini rossi postati da alcuni vip tra cui Samanta Togni (ex danzatrice professionista di Ballando con le Stelle) e Mara Venier. Ricordiamo che quest’ultima, amata conduttrice di Domenica In, ha stretto negli anni una forte amicizia con Eleonora tanto che sarà lei la madrina al battesimo di Carlotta. Si prospetta una bella celebrazione in salsa tutta veneta.

Il parto di Eleonora Daniele: taglio cesareo non previsto

Dopo il parto, a Domenica In (durante la puntata andata in onda il 14 giugno 2020), Eleonora ha spiegato che per la nascita di Carlotta ha dovuto ricorrere al taglio cesareo, nonostante non fosse previsto. Il motivo di tale decisione è stato che la bimba aveva cambiato posizione nel grembo, mettendosi ‘storta’, con la testa poggiata nella parte destra. Questo ha spinto il ginecologo, che quel giorno doveva fare una semplice visita di controllo, ad optare per un immediato taglio cesareo.