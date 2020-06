Eleonora Daniele a Domenica In dopo il parto cesareo: le parole sulla nascita della figlia Carlotta

Eleonora Daniele è tornata in tv dopo l’addio improvviso a Storie Italiane. Addio dovuto alla nascita anticipata della figlia Carlotta, arrivata lo scorso 25 maggio. Nello stesso giorno della nascita di Padre Pio, al quale la conduttrice Rai è sempre stata molto devota. Un vero e proprio segnale a detta della Daniele, che doveva partorire a giugno. Ma la piccola Carlotta aveva fretta di nascere e alla fine Eleonora si è dovuta sottoporre ad un parto cesareo. Come raccontato dalla neo mamma a Mara Venier – nella puntata di Domenica In in onda il 14 giugno 2020 – Carlotta aveva cambiato posizione, si era messa storta e aveva poggiato la testa nella parte destra. Questo ha spinto il ginecologo, che quel giorno doveva fare una semplice visita di controllo, ad optare per un immediato taglio cesareo.

Eleonora Daniele oggi si gode il periodo di maternità

Oggi Eleonora Daniele sta recuperando le forze dopo il parto cesareo e si sta concentrando solo ed esclusivamente sulla figlia Carlotta, frutto del grande amore con il marito Giulio Tassoni. L’ex del Grande Fratello è contenta di allattare la bambina, che avrà una madrina speciale: Mara Venier. Il Battesimo verrà celebrato il prossimo ottobre, Coronavirus permettendo. A Domenica In la 43enne ha ammesso di non aver mai provato un’emozione così unica e magica e che il rapporto con Giulio è diventato più dolce e ancora più complice. La nascita della piccola ha unito ancora di più Eleonora e Tassoni, che si sono sempre tenuti lontani da gossip e malelingue.

Quella canzone che fa emozionare Eleonora Daniele

Durante l’intervista a Domenica In Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime. Ad emozionarla le immagini della figlia Carlotta accompagnate dalla canzone Fiore di maggio di Fabio Concato. Un brano che suscita parecchie sensazioni nella Daniele, che si è commossa durante il collegamento con Mara Venier. Il volto Rai ha inoltre puntualizzato che tornerà a lavorare in autunno: a settembre sarà di nuovo al timone di Storie Italiane.