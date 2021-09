Eleonora Daniele, forte dimagrimento: “Ecco quanti kg ho perso” (foto)

Eleonora Daniele, 14 mesi fa, è diventata mamma di Carlotta. La conduttrice Rai ha accolto la sua prima figlia a 43 anni. Da quando ha assaporato la maternità ne è subito stata stregata. Una continua esplosione di emozioni che hanno toccato il culmine quando la piccina l’ha chiamata “mamma” per la prima volta. La giornalista, confidandosi con il magazine Gente, ha raccontato l’episodio che le ha innescato un “vulcano interiore“.

Il fatto è accaduto una mattina. Eleonora era di corsa e si stava preparando per andare in trasmissione. Carlotta era sul seggiolone accanto al papà quando ha pronunciato la parolina magica. “Mi seguiva con lo sguardo e un istante prima che varcassi la porta di casa ha scandito bene ‘Mamma’”. E quale è stata la sua reazione? Sul momento Eleonora non si è voltata. “Ma ho avuto una reazione interiore immensa – racconta -. Quasi avessi dentro di me un vulcano che stava per esplodere. Non vedi ancora la lava, ma ne avverti il calore dirompente”.

La Daniele spiega che l’arrivo della figlia le ha rivoluzionato la vita, in positivo, dandole un’ordine alle priorità e facendole scoprire un mondo che “non pensava che fosse così fantastico”. Una sorpresa per lei stessa che ammette di “non aver mai avuto uno spiccato spirito materno, l’istinto che a 20 anni ti porta a desiderare un figlio a tutti i costi”.

Il tempo passa, però, le persone cambiano e scoprono aspetti di sé che manco loro credevano di avere. Ed è proprio quello che è successo a Eleonora che da quando è rimasta incinta ha compreso quanto ami essere madre. Ora il mondo non ruota più attorno alla carriera e alla relazione con il marito Giulio Tassoni. Il perno è Carlotta. Certo la professione e il matrimonio restano dei capisaldi, ma la priorità è la piccina.

La conduttrice spiega che la molla le è scattata nel 2015, quando è morto suo fratello Luigi. In quel momento ha iniziato ad avvertire il bisogno di mettere radici: la famiglia. Oggi si dice pronta anche ad accogliere un secondo figlio. Spazio poi al corpo femminile che muta in gravidanza e nel post partum. La Daniele è stupenda, più radiosa, come lei stessa sottolinea.

Ricorda inoltre di aver preso una ventina di chilogrammi durante la dolce attesa, di averne smaltiti alcuni dopo aver dato alla luce Carlotta e di aver perso altri 11 chili da gennaio a oggi facendo sport e limitandosi nel mangiare i dolci. Insomma, il mix attività fisica e corretta alimentazione funziona.

A breve, lunedì 13 settembre, riprenderà con Storie Italiane, giunto alla nona edizione. A ottobre uscirà invece il suo libro in cui racconta della scomparsa del fratello. Le fatiche letterarie potrebbero non essere finite qui per Eleonora che si dice pronta a scrivere un libro per bambini: “Sono molto fantasiosa”.