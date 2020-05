Eleonora Daniele, arrivano i fiori e la lettera commuovente di Mariotto

Eleonora Daniele, arrivano i fiori e la lettera commuovente di Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto ringrazia Eleonora Daniele, spedendole a casa un mazzo di fiori e una lettera commovente. Il delizioso gesto ha un ‘movente’ ben preciso. Nelle scorse settimane la conduttrice veneta ha dato spazio all’impegno del giurato di Ballando con le Stelle, che con Casa Africa Inlus e attraverso la campagna ‘Gesto d’amore’ è stato impegnato in prima linea per dare un aiuto, durante la quarantena, alle persone più bisognose. Nel talk della Daniele, Mariotto aveva anche lanciato un appello per riuscire a reperire vaschette di alluminio per confezionare il cibo destinato a coloro che ne avevano necessità. Alla luce di tutto questo, Guillermo ha voluto rinnovare il proprio grazie ad Eleonora.

Eleonora mostra i doni di Mariotto e lo ringrazia

Non appena ha ricevuto i regali di Mariotto, la conduttrice di Storie Italiane è balzata sui social, sottolineando la bontà del giurato del sabato sera di Milly Carlucci. Questa la lettera che quest’ultimo ha scritto per Eleonora: “Questa emergenza è stata una vittoria! Tu, insieme a noi, sei riuscita a smuovere un mondo a favore di tanti esseri umani. Sono queste le cose che mi porterò a l’altra vita con un sorriso in bocca. Grazie”. Pronta la risposta della Daniele che ha rimarcato come i ringraziamenti non vadano a lei ma proprio a Mariotto, per il bene che si è impegnato a fare.

Eleonora Daniele si prepara ad accogliere la sua prima figlia: la madrina sarà Mara Venier

Eleonora è ormai agli sgoccioli della gravidanza: agli inizi di giugno darà alla luce la sua primogenita, Carlotta, nome scelto in ricordo della nonna. Il parto dovrebbe avvenire in maniera naturale. Per quel che invece riguarda il Battesimo, ci sarà una madrina d’eccezione. La padrona di casa di Storie Italiane ha scelto Mara Venier, personalità del mondo dello spettacolo a cui è molto legata.