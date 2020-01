Eleonora Daniele si lascia andare e scrive alla figlia che verrà: il messaggio

Eleonora Daniele si lascia andare e scrive alla figlia che verrà: la reazione dei fan al messaggio

Eleonora Daniele, Carlotta scalcia e mamma già risponde. La conduttrice di Rai Uno, che da poco è uscita allo scoperto e ha dichiarato di essere incinta, è balzata sui social nelle scorse ore, scrivendo un dolce messaggio per la figlia che verrà. Esatto, proprio lei, Eleonora, sempre schiva e poco incline a divulgare sui social la sua vita privata. Ma evidentemente la gioia e la felicità della gravidanza è talmente tanta che anche lei ha sentito il bisogno di lasciarsi andare sulla ‘piazza social’. E in tanti hanno apprezzato: nel giro di una manciata di minuti oltre 4mila like e centinaia di commenti entusiasti. Un vero e proprio tripudio.

“L’attesa di conoscerti… Sento che anche tu scalpiti qui dentro…”

“L’attesa di conoscerti… Sento che anche tu scalpiti qui dentro… Chissà che carattere avrai e quanto sarai bella! Un’emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò! #carlottaamoremio”. Questo il post che la Daniele ha fatto campeggiare sul suo profilo Instagram nelle scorse ore. Ricordiamo che la conduttrice e giornalista 43enne di Storie Italiane è alla prima gravidanza. Al suo fianco c’è Giulio, imprenditore romano che ha interessi nel mondo della cosmesi.

Eleonora Daniele da Mara Venier a Domenica In: “Pensavo di non farcela più, tanto lavoro, tante cose… Ma ci sono riuscita”

Eleonora ha parlato ampiamente della sua gravidanza un paio di settimane fa, ospite a Domenica In. “Dopo il matrimonio la magia…”, ha confidato a Mara Venier, parlando della scoperta di essere incinta. “Per ora ho preso 5/6 kg. I primi mesi avevo molte nausee, ora mangio e basta, sto bene”, ha proseguito la padovana. E ancora: “Il bebè nasce a giugno, segno Gemelli. Sarà tosta”. E pensare che Eleonora, a proposito di un figlio, aveva quasi deposto le armi, ma non la speranza: “Pensavo di non farcela più, tanto lavoro, tante cose… Ma ci sono riuscita”.