Eleonora Daniele: “Ecco perché mia figlia ha tre nomi e la verità sul legame con Mara Venier”

Eleonora Daniele è pronta per la nuova stagione televisiva, dove sarà protagonista in Rai con tre programmi. Intervistata da Oggi, ha anche parlato di alcune sue vicende personali. Ad esempio ha rivelato perché a sua figlia ha dato tre nomi, oltre a confidare di aver superato il lutto della morte dei suoi genitori, ma non quello della scomparsa del fratello. Ha anche parlato della profonda amicizia che la lega a Mara Venier, che è stata la madrina di sua figlia al battesimo.

Eleonora Daniele spiega perché sua figlia ha tre nomi e quale significato hanno

Eleonora Daniele, nel 2019, dopo 16 anni di fidanzamento, ha sposato a Roma l’imprenditore Giulio Tassoni. L’anno successivo è nata Carlotta. La conduttrice è così diventata mamma per la prima volta a 44 anni. Una gioia indescrivibile: “Il dono più immenso è Carlotta, la mia bambina, che è nata nel 2020, quando avevo un’età in cui diventa difficile mettere al mondo dei figli. E infatti io non ci speravo molto. Invece lei è arrivata e ha riempito la mia esistenza. Le ha dato un vero senso”.

La bimba ha tre nomi. Si chiama infatti Carlotta Emanuela Pia. Il primo è un omaggio all’amata nonna materna di Eleonora, deceduta quando lei aveva solamente 5 anni. “Ho un ricordo indelebile del suo amore”, ha sottolineato la conduttrice. Ed Emanuela? “Un omaggio alla mia splendida suocera”. Infine Pia. Qui si entra nella sfera religiosa. Daniele è una cattolica fervente. “Sono sempre stata devota a Padre Pio. È un sentimento fortissimo. Una pulsione. Non so spiegarlo in modo razionale. Carlotta mi ha letteralmente salvata”, ha dichiarato.

“Non mi sarei mai ripresa dalla mazzata di mio fratello – ha aggiunto – Sono riuscita a elaborare il lutto per la morte dei miei genitori, però quello per Luigi, proprio no. Ci convivo, non ho altra scelta, ci devo convivere. E ci riesco grazie a mia figlia. È lei il mio miracolo. In carne e ossa. Perciò ci tenevo che padre Pio entrasse nella sua vita”.

L’amicizia con Mara Venier

Chi conosce il mondo della tv sa che all’apparenza tutti sono amici e si scambiano grandi sorrisi, ma quando i riflettori si spengono la musica cambia. E quelli che spesso danno pacche sulle spalle e dispensano parole al miele per gli altri spariscono. In rari casi, nascono invece legami profondi. Ad esempio quello tra Mara Venier e appunto Daniele, la quale ha così descritto il rapporto con la conduttrice di Domenica In:

“Mara è una carissima amica. È una persona speciale. Una guerriera straordinaria. Tra di noi c’è un legame intenso. Le comuni radici venete sono alla base dell’empatia che ci unisce. L’idea di affidarle l’importantissimo ruolo di madrina mi è venuta spontaneamente, in diretta tv, mentre ero sua ospite a Domenica In. Rammento che ci siamo commosse a vicenda. Sono troppo felice che abbia accettato. Mara ama sinceramente i bambini. Nessuna persona al mondo sarebbe stata più adatta di lei a far da madrina a Carlotta Emanuela Pia”.

Eleonora Daniele impegnatissima in Rai: condurrà tre programmi

Eleonora Daniele, anche nella prossima stagione tv, sarà uno dei volti di punta della Rai che le ha affidato tre programmi. Tornerà al timone di Storie Italiane. Sarà anche alla guida di Storie di Sera. Infine debutterà su Rai 3 con Le cose che non sai, format di approfondimento culturale e divulgativo, che sarà trasmesso per sei puntate, ogni giovedì, a partire dal 10 settembre. Attraverso ricerche sul Dna di personaggi noti, verrà ricostruito, andando a ritroso nel tempo, il percorso delle loro famiglie.