Eleonora Daniele è di nuovo incinta? Le foto di Gente e il retroscena

Eleonora Daniele, dopo essere diventata mamma a 44 anni nel maggio 2020 della piccola Carlotta (frutto d’amore nato dal matrimonio con l’imprenditore Giulio Tassoni, sposato nel 2019), non ha mai nascosto il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia. E, forse, quel desiderio potrebbe diventare presto realtà. Il magazine Gente ha sorpreso la conduttrice veneta di Storie Italiane (Rai Uno) tra le strade di Roma, proprio mentre si concedeva dolci momenti con il marito e la sua bimba. A colpire, oltre alla tenerezza familiare, un pancino sospetto spuntata sotto la pelliccia.

Secondo il settimanale, la Daniele potrebbe “celare un dolce segreto”. Il magazine ha puntato la lente di ingrandimento sulle “forme arrotondate” del pancino che ha fatto capolino, lasciando intendere che potrebbe esserci in corso una seconda gravidanza per la padovana. D’altra parte, come poc’anzi accennato, la sua voglia di avere un secondo figlio, in questi mesi, è stata tutt’altro che mascherata. Eleonora lo ha ribadito in diversi frangenti e in svariate interviste. E chissà che non sia giunto il tempo di una seconda dolce attesa.

Grazie all’amore condiviso con Giulio Tassoni e alla primogenita Carlotta, la giornalista padovana è anche riuscita a metabolizzare la scomparsa di suo fratello Luigi affetto da autismo, morto a soli 45 anni nel 2015. Una ferita profonda e lacerante che ha segnato Eleonora: piegata, ma non spezzata. Infatti, con il tempo, la riflessione, la fede e l’affetto delle persone che più le sono vicine è riuscita a superare la tragedia.

Il ricordo di Luigi la accompagna sempre, ma è più facile conviverci se si hanno legami stabili su cui poter contare. Carlotta e Giulio, oltre ai cari della famiglia d’origine, sono senza dubbio stati i punti da cui è ripartita la padrona di casa di Storie Italiane.

Eleonora Daniele e la tv: Storie Italiane è al sicuro

Dopo il parto e un’estate di riposo, la Daniele è tornata nel settembre 2020 alla guida del talk show mattutino dell’ammiraglia della tv di stato Storie Italiane, appuntamento fisso nei giorni feriali del palinsesto di Rai Uno. Il programma continua a raccogliere un soddisfacente bacino di pubblico e naviga in buone acque. Eleonora, sul fronte televisivo, può dormire sonni tranquilli.