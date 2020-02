Eleonora Daniele dietrofront mascherina Coronavirus: “Via! Non serve a nulla o a poco”

Eleonora Daniele, mascherina contro il Coronavirus divide: la scelta della conduttrice di Storie Italiane

Eleonora Daniele è stata bersagliata per via della sua scelta di indossare la mascherina per evitare il contagio del Coronavirus; una scelta che ha avuto delle ripercussioni, considerato che una miriade di telespettatori si è riversata su Instagram per attaccarla, per dirle che non ha nessuna utilità quella mascherina e per chiederle di evitare di aumentare la psicosi. La conduttrice di Storie Italiana, in verità, ha fatto tutto senza creare allarmismi ma come una semplice misura preventiva, soprattutto perché è incinta. Dopo gli attacchi subiti e alcuni consigli ricevuti, la Daniele ha fatto dietrofront sulla mascherina e ha scritto un messaggio su Instagram apprezzato dai suoi follower.

Eleonora Daniele fa dietrofront: “Non serve a nulla o a ben poco”

Dopo le parole di Giulia De Lellis sul Coronavirus, ora a far discutere è stata la scelta di Eleonora Daniele di usare la mascherina. Ma poi ha capito che quella maschera non sarebbe servita a tanto, come ha scritto su Instagram: “Oggi mi hanno detto che non serve a nulla o a ben poco. Quindi la tolgo”. E poi ancora: “Via la mascherina! Buona giornata a tutti”.

Critiche feroci contro Eleonora Daniele: ora intervengono i suoi fan

Eleonora Daniele ha ricevuto violenti e ingiustificati attacchi per aver indossato la mascherina contro il Coronavirus e alcuni follower hanno deciso di schierarsi dalla sua parte: “Povera, massacrata per una semplice mascherina. Vivo a Milano, le città sono deserte e i supermercati vuoti perché vi è stato un assalto. Invece che criticare e insultarla per una semplice foto (magari anche provocatoria) riflettiamo su come ci stiamo comportando e sulla psicosi che ci sta assalendo”; “Tutti a fare i saccenti! Comunque la prudenza non è mai troppa. Nemmeno in momenti come questi si riesce ad essere un po’ più solidali e meno offensivi?”; “Ma perché essere così volgari in certi messaggi?Mettete la mascherina voi… ma per tapparvi la bocca!”.