Eleonora Daniele: così vive la gravidanza ai tempi del coronavirus

Eleonora Daniele a Porta a Porta: ecco come vive la gravidanza ai tempi del coronavirus

Eleonora Daniele, ospite nello speciale Porta a Porta andato in onda su Rai Uno – che ha sostituito La Corrida rinviata a causa del coronavirus che ha bloccato la presenza del pubblico nello show -, ha parlato anche della sua situazione personale, in questo momento delicato per il Bel Paese. Ricordiamo che la conduttrice 43enne di Storie Italiane è incinta della sua prima figlia (si chiamerà Carlotta). E a proposito della sua gravidanza, giunta al sesto mese, ha detto di “non vivere nella paura” e di riporre molta fiducia nei medici.

“Io in questo momento non vivo un senso di paura e di panico”

Interpellata da Bruno Vespa, Eleonora Daniele, circa la sua gravidanza ai tempi del coronavirus, ha dichiarato: “Io in questo momento non vivo un senso di paura e di panico. Abbiamo straordinari medici, delle eccellenze. Dobbiamo fidarci… Mi sembra di capire che non ci sia trasmissibilità verticale e credo che ci sia un solo caso al mondo, a Whuan, di un bimbo morto per il virus.” La conduttrice è quindi piuttosto serena. Inoltre, agli specialisti presenti in studio ha chiesto se realmente, come qualcuno sostiene, un certo tipo di dieta può essere utile per scongiurare il contagio. Alla domanda ha risposto il Direttore scientifico dello Spallanzani.

“Bisogna fare una vita sana e rispettare le norme igieniche, limitando un po’ la vita sociale”

“Bisogna fare una vita sana e rispettare le norme igieniche. Questo c’è da fare, limitando un po’ la vita sociale. In questo periodo ho sentito tante di quelle fregnacce che sto preparando un bestiario”, ha detto il Direttore scientifico dello Spallanzani, rispondendo alla Daniele e, quindi, di fatto, invitando a non credere a chissà quali miracolose cure alimentari spuntate negli ultimi giorni in rete. Inoltre, alle insistenti richieste dei presenti, che hanno cercato di comprendere quando potrebbe arrestarsi l’emergenza, ha ribadito che attualmente non è possibile fare previsioni certe.