Eleonora Daniele basita da Lorenzo Tano: “Lucrezia, ora chiarisci”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, ospiti a Storie Italiane, hanno confermato la frequentazione. A causa di un malinteso, però, Eleonora Daniele è dovuto intervenire e ha voluto che i due fossero più chiari. Secondo la conduttrice, dal discorso fatto dal giovane, sembrava che avesse molestato la partner.

“Se nel ballo c’è un valore aggiunto se c’è feeling? Sì e tra noi tutto è nato da lì. I primi giorni siamo andati a pranzo e abbiamo parlato molto. Lei mi ha confermato che era fondamentale avere qualche tipo di confessione e poi piano piano si è sviluppato tutto e l’abbiamo avuta”

Così la conduttrice è intervenuta, chiedendo subito di essere più chiari per far sì che non ci fossero malintesi. La ballerina ha spiegato meglio il discorso di Lorenzo: “Certamente per ballare al meglio c’è bisogno di molta sintonia e anche di feeling. Poi che due persone si trovino bene oltre la danza quello è soggettivo e dipende se succede o no. Se due ballano insieme e trasmettono emozioni è bello a prescindere. Quindi chapeau se uno trasmette comunque anche senza un legame affettivo con il suo ballerino. Noi cosa facciamo? Usciamo, andiamo fuori a mangiare e prendiamo tanti caffè”.

I due poi hanno ammesso (come già avevano fatto in precedenza) di avere una frequentazione in corso. Sul fidanzamento, Tano ha detto: “Ci stiamo arrivando“. Ha rivelato anche che si trovano molto bene insieme.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: la frequentazione

I due ballano in coppia a Ballando con le stelle. Lorenzo è il figlio di Rocco Siffredi, ha 27 anni e lavora come project manager nella casa di produzione cinematografica del padre.

Lucrezia Lando è una ballerina professionista, volto noto del programma di Rai 1, ha 25 anni ed ha vinto l’edizione del 2020 con Gilles Rocca.

Dall’inizio della trasmissione, si vocifera che tra i due ci sia una complicità particolare e anche Rossella Erra, durante un intervento in puntata, ha detto di averli visti in atteggiamenti molto complici nel backstage.

Qualche settimana fa, ospiti a La Volta buona, Caterina Balivo li ha intervistati. Lorenzo ha ammesso che c’è stato già un bacio e che la loro frequentazione sta andando avanti. Ha anche rivelato che non si aspettava di trovare questa connessione con la ballerina, che per lui è “aria fresca“.

Lucrezia invece ha preferito rimanere più vaga. Ha spiegato infatti che su queste cose è molto riservata e che sarà il tempo a dare le risposte. È pur vero che non è la prima volta che alla ballerina vengono affibbiati flirt, uno dei più recenti è quello con Andrea Iannone. I due hanno ballato in coppia nella 16esima edizione. In questo caso, però, la presunta storia non è mai stata confermata. Lorenzo invece sembra credere di più ad un futuro con la Lando e, nonostante la timidezza, più volte ha parlato della loro frequentazione.