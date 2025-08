Eleonora Boi, moglie incinta di Gallinari, morsa da squalo: come sta

Sono stati attimi di paura per Eleonora Boi e Danilo Gallinari quelli trascorsi in spiaggia a Porto Rico. La giornalista sportiva, moglie del giocatore di basket, è difatti stata aggredita e morsa ad una gamba da uno squalo mentre si trovava in mare. La ragazza è attualmente incinta del loro terzo figlio ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Scopriamo meglio che cosa è successo e come sta ora.

Eleonora Boi morsa da uno squalo: come sta ora

Poteva trasformarsi in tragedia un bagno a Porto Rico per Eleonora Boi e Danilo Gallinari. Secondo i media locali, difatti, la giornalista sportiva e moglie del giocatore di basket è stata attaccata da uno squalo mentre si trovava al largo della spiaggia di Isla Verde, nel nord est dell’isola caraibica. Il pesce l’ha morsa alla gamba destra causandole una ferita profonda. Boi è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Stando a quanto riportato sempre dai media e dalla polizia locale, Eleonora non è in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero stabili. Non sono state tuttavia ancora chiarite le dinamiche dell’aggressione. Per ora né Eleonora né Danilo hanno confermato e commentato l’accaduto. La giornalista sportiva è attualmente incinta del loro terzo figlio. La coppia si trova a Porto Rico per il Baloncesto Superior Nacional, ovvero il massimo campionato professionistico locale, dove Gallinari gioca con i Vaqueros de Bayamón.

Chi è Eleonora Boi ed il matrimonio con Danilo Gallinari

La star dell’NBA e la giornalista sportiva si sono uniti in matrimonio nel luglio 2022. Le nozze sono state celebrate in Sardegna, la terra d’origine della giornalista. La coppia, tuttavia, non vive più in Italia ma si è trasferita in America. Nel 2020 è nata la loro prima bambina, Anastasia. Nel luglio 2023 è nato il secondogenito Rodolfo, che oggi ha due anni. Attualmente sono in attesa del loro terzo figlio. Eleonora Boi è conosciuta soprattutto come conduttrice delle trasmissioni per Sport Mediaset. La sua carriera nel mondo dello spettacolo, tuttavia, è iniziata nel 2019 con la partecipazione a Miss Italia. Successivamente ha intrapreso la carriera di giornalista sportiva.