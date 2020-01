Eleonora Abbagnato in lacrime: addio Parigi, starà vicina alla madre malata

Eleonora Abbagnato in lacrime a Verissimo: addio a Parigi, starà vicina alla madre malata di leucemia

Eleonora Abbagnato in lacrime a Verissimo. L’étoile, che compirà 42 anni il 30 giugno, come da tradizione lascerà l’Opéra di Parigi e il corpo di ballo di cui fa parte da 28 anni. Da Silvia Toffanin la ballerina si è lasciata andare al pianto dopo aver visto una clip dedicata alla sua carriera e a sua madre, che sta combattendo una spinosa lotta contro la leucemia. E a breve, sarà proprio alla mamma che la Abbagnato riuscirà a dedicare molte più attenzioni. Quella madre che l’ha sempre sostenuta e stimolata, anche nei momenti non facili.

“Bisogna essere forti e crederci. Mia mamma sta andando alla grande”

Nata nel 1978 a Palermo, Eleonora si trasferisce nella capitale francese da giovanissima, legando il suo nome a l’Opéra Mational de Paris in cui sbarca a 14 anni, grazie a una borsa di studio. Compiuti i 18 anni, entra nel corpo di ballo, per poi raggiungerne il vertice nel 2013 quando diviene étoile. Ora è il momento di smettere: non perché sia venuta a mancare la dedizione e la passione, ma perché all’Opera, a 42 anni, vieni ‘pensionato’. In più c’è mamma Piera che ha bisogno di aiuto. “Mamma ha avuto questa malattia, adesso che so che tornerò in Italia, le starò vicina”, ha dichiarato la ballerina, con il viso rigato dalle lacrime. “Mamma Piera – ha aggiunto – aveva la passione dei figli, è una donna che ha sempre lavorato. Bisogna essere forti e crederci. Mia mamma sta andando alla grande.”

Eleonora e la storia con Federico Balzaretti

Eleonora è legata sentimentalmente all’ex calciatore Federico Balzaretti, conosciuto nel 2010 quando militava nelle file del Palermo. “Ci siamo conosciuti tramite il parrucchiere, è stato un po’ un colpo di fulmine”, ha narrato a Verissimo nel 2014, “dopo un mese siamo usciti insieme, dopo esserci sentiti per telefono e per messaggi”. Nel 2011 arrivano le nozze e il 24 gennaio 2012 diventa mamma per la prima volta di Julia. Tre anni più tardi nasce Gabriel, che si agigunge alla famiglia allargata dei Balzaretti: l’ex calciatore infatti ha anche altre due figlie, Lucrezia e Ginevra Vittoria, nate dalla sua precedente relazione.