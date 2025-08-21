Elenoire Casalegno su Sgarbi: “Eravamo fuoco e alcol, perché scappai da lui”

Elenoire Casalegno, 49 anni, a ruota libera. La conduttrice savonese, fresca dell’esperienza nel ruolo di inviata a L’Isola dei Famosi, è tornata a parlare della fugace ma intensa love story vissuta con Vittorio Sgarbi. Una relazione che si potrebbe definire rock & roll o, per dirla alla Casalegno, “fuoco e alcol”. Era un’altra epoca, lei aveva vent’anni, era spensierata e senza filtri, come è normale a quell’età. Con il critico d’arte si frequentò meno di tre mesi. Fu lei a mettere fine al rapporto. Ha inoltre smentito la leggenda che afferma che Sgarbi troncò dopo aver visto un suo tatuaggio.

Casalegno sulla love story con Vittorio Sgarbi: “Scappai”

Quando le è stato ricordato che c’è chi va dicendo che il critico la lasciò per un tatuaggio, Casalegno ha fornito la seguente replica conversando con Il Corriere della Sera: “Ma scappai io! Eravamo fuoco e alcol, ha presente? Durò neanche tre mesi. Poi, avevo vent’anni, ero in una fase da zero filtri. Oggi, ho imparato in alcuni casi magari a stare zitta, ma allora non avevo freni. Gli dicevo esattamente quello che pensavo: che non doveva rompermi le scatole”.

Oggi, a 49 anni, si definisce serena in quanto ha imparato che la felicità è “qualcosa che arriva all’improvviso, dura quanto deve durare e poi se ne va”. Il concetto di serenità è invece differente, è una conquista a cui bisogna ambire con sacrificio e lavoro, prendendosi cura di se stessi e facendo un percorso di accettazione della propria persona.

La conduttrice ha spiegato di aver capito nel corso degli anni di aver avuto atteggiamenti sbagliati in passato in quanto tendeva ad affrontare insicurezze e fragilità con l’uso dell’aggressività come forma di difesa. “Poi, ho capito che mi faceva solo male”, ha chiosato. E ancora, ha raccontato di aver dato a volte spazio a persone che non se lo meritavano, come quando ha avuto a che fare con un narcisista patologico che, come tutti i narcisisti patologici, all’inizio sembrava perfetto salvo poi rivelarsi per quel che era: “Ha preso il controllo e ha colpito, facendomi sentire sbagliata, suggerendomi che senza di lui non valevo nulla. Ma se ne conosci uno, poi, gli altri li annusi a distanza”.

Elenoire Casalegno innamorata di Matteo Pandini: “Un amore adulto”

A quasi 50 anni, Casalegno ha un fisico invidiabile. Ma guai a parlarle di dieta. Qualche fioretto sull’alimentazione, però, lo ha fatto: “Ho rinunciato al vino per mia nonna che non stava bene. Poi, quando è morta, la prima cosa che ho fatto è stato bere un bicchiere in suo onore. Era forte, sorridente, positiva. Mi ha insegnato che a tutto c’è una soluzione. Aveva vissuto la guerra”.

E l’amore? Procede a gonfie vele. Da qualche tempo fa coppia con Matteo Pandini, portavoce del leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. Trattasi, spiega la conduttrice, di un “amore maturo, adulto, ma con quella leggerezza che non voglio perdere. Mi piace giocare, ridere, divertirmi nella coppia. Se non mi diverto, che p*lle”.

Ha conosciuto il giornalista grazie alla passione comune per l’Inter. La scintilla è scoccata tre estati fa, a una serata che lei stava presentando: “Quando ho scoperto che mestiere faceva, mi aspettavo uno più polveroso, pesante. Mi ha stupita perché è semplice, trasparente, diretto. Uno che non si protegge, si apre. Tant’è che, da diffidente, pensavo: questo nasconde qualcosa. Dopo parecchi mesi che ci frequentavamo come amici, ho preso atto che era autentico, proprio come sembrava”.

E Salvini lo vede mai? “Raramente, ma è una persona normalissima, di quelle che se le inviti a mangiare pane e salame con un bicchiere di vino sono felici. E, quando parla in milanese, mi viene in mente mia nonna, che era lombarda”.

Casalegno si è sposata a 38 anni con il dirigente tv Sebastiano Lombardi. Dopo tre anni la fine della relazione: “Quando è finita, l’ho vissuta come un fallimento, con amarezza. Ho detto: mai più. Ero scottata, il matrimonio non l’ho mai preso alla leggera. Oggi, però, un altro non lo escludo. Dico solo: stupiscimi, vita”.

L’Isola dei Famosi? “C’è bisogno di una pausa”

Infine, quando le è stato chiesto se condurrà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi come qualcuno sussurra, è arrivata la seguente risposta: “Secondo me, alcuni reality hanno bisogno di una pausa, no? Al momento, ho due progetti concreti. L’unico di cui posso parlare riguarda la radio. Ritorno a un mio amore passato. Sono felice: la radio è divertente, ha un linguaggio più libero rispetto alla televisione”.