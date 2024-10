Adriana Volpe e Casalegno, nuovi fidanzati: chi sono, tutto su di loro

Adriana Volpe ed Elenoire Casalegno innamorate. Entrambe le showgirl hanno ritrovato l’amore di recente. La conduttrice trentina ha rivelato in esclusiva a Verissimo, nel corso dell’intervista in onda su Canale 5 domenica 27 ottobre, di essersi fidanzata per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli (la relazione è terminata nel 2020 dopo che lei è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip). Anche l’ex inviata de L’Isola dei Famosi ha un nuovo compagno. Sia il ‘lui’ di Adriana, sia quello di Elenoire non fanno parte del mondo dello spettacolo. Il primo proviene dal settore imprenditoriale, il secondo da quello politico (quota Lega).

Capitolo Volpe: chiacchierando con Silvia Toffanin, ha spiegato che da qualche mese ha iniziato una love story con Dario Costantini. “Non ci credevo più, galeotto è stato il lavoro”, ha raccontato. “Un programma è stato il mio cupido, in una puntata ho intervistato una persona che aveva carattere, ma di cui io guardavo solo i suoi occhi, erano buoni”, ha aggiunto. La trasmissione a cui fa riferimento la Volpe è “Cerchiamo te: missione lavoro” (Rai Due). Con Costantini l’incontro professionale dovrebbe essere avvenuto intorno ad agosto, come testimoniato anche da un video social postato dall’imprenditore. Poi è scattato l’amore ed è arrivato tutto il resto. Ma chi è lui?

Chi è Dario Costantini, nuovo fidanzato di Adriana Volpe

Dario Costantini è il presidente nazionale di CNA (Confederazione dell’Artigianato Nazionale). È stato eletto all’unanimità dall’Assemblea nazionale della Confederazione per il quadriennio 2021-2025. Ha 49 anni ed è nato a Piacenza il 14 giugno 1975. Attualmente, oltre ad essere il presidente nazionale di CNA, è amministratore delegato e socio della Costantini srl, impresa che opera nel settore del condizionamento, ventilazione e gestione degli impianti tecnologici. In passato è stato componente del consiglio camerale della Camera di Commercio di Piacenza e del consiglio di amministrazione di Unipol Banca.

Di lui, Adriana Volpe ha detto: “Riesce a farmi sorridere come non facevo da tanto tempo, ha saputo conquistarmi con gentilezza, è entrato in punta di piedi e si è accostato con delicatezza. Stiamo insieme da pochi mesi, lui è una persona molto riservata, cerco di rispettare il nostro piccolo mondo”.

Chi è Matteo Pandini, il nuovo fidanzato di Elenoire Casalegno

Va forte in amore anche Elenoire Casalegno. Qualche giorno fa si è sussurrato che la showgirl avesse iniziato a frequentarsi con un noto giornalista. Ebbene, Dagospia, nelle scorse ore, ha rivelato l’identità dell’uomo. Di chi si tratta? Di Matteo Pandini, portavoce e capo dell’ufficio stampa del vicepremier Salvini.