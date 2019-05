Elenoire Casalegno pizzicata con il nuovo fidanzato: il gossip

Elenoire Casalegno ritrova l’amore: il nuovo fidanzato della conduttrice, lo spiffero del gossip

Elenoire Casalegno è tornata in love. Questo almeno quello che sussurra la rivista Spy che ha pizzicato la conduttrice televisiva con quella che pare essere la sua ultima fiamma. Ma chi è il nuovo fidanzato? Lo spiffero parla di un architetto la cui identità non è stata svelata: top secret. Se il gossip troverà conferma, significa che Elenoire è stata sorpresa di recente dalle frecce di Cupido, a distanza di circa otto mesi dal naufragio della relazione con l’ex Marcello, che si è conclusa nell’ottobre scorso.

“Ora pare che la sua testa sia partita per un architetto e che la fiamma si sia riaccesa in lei”. Il gossip sulla conduttrice

“Ora pare che la sua testa sia partita per un architetto e che la fiamma si sia riaccesa in lei, anzi, accesissima”, si legge sul magazine Spy. Quindi, Elenoire Casalegno, dopo la lunga relazione con il cantante Omar Pedrini (durata ben 7 anni), la love story con DJ Ringo (da cui ha avuto la figlia Swami), il matrimonio spezzatosi con Sebastiano Lombardi (si è sposata nel 2014 e ha annunciato la separazione nell’aprile 2017) e l’amore per Marcello, oggi sembra che abbia ritrovato serenità al fianco di un architetto.

Elenoire Casalegno e Marcello: la fine della love story a novembre

L’ultima storia d’amore vissuta da Elenoire Casalegno è stata quella con il fidanzato Marcello. La relazione è, però, naufragata lo scorso ottobre, stando a quanto ha riportato il settimanale Chi. I motivi che avrebbero spinto la conduttrice e l’uomo a mettere fine al rapporto non sono mai stati resi noti, così come non è mai stato reso noto chi ha lasciato chi oppure se il capolinea è giunto per volere di entrambi. I due, sempre affidandosi a quanto ha scritto la rivista diretta da Alfonso Signorini, sarebbero comunque rimasti in ottimi rapporti.