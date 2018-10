Elenoire Casalegno torna single: è finita con il fidanzato Marcello

Elenoire Casalegno e il fidanzato Marcello si sono lasciati: la showgirl torna single

La storia d’amore tra Elenoire Casalegno e il fidanzato Marcello sembra essere ormai arrivata definitivamente al capolinea. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, infatti, la showgirl sarebbe recentemente tornata single. I motivi che avrebbero spinto i due a chiudere, ad oggi, non sono però noti. Se sia stata lei a rompere con Marcello e se, al contrario, sia stata una decisione presa da entrambi, pertanto, non possiamo ovviamente saperlo. I due, nonostante tutto, pare comunque che siano rimasti in ottimi rapporti. Nessun rancore dunque, solo la voglia di voltare pagina e andare avanti.

Elenoire Casalegno di nuovo single: è finita con il fidanzato Marcello

Come si legge nella rubrica Chicche di Gossip di Chi: “Dopo un anno di amore è finita la storia tra la bellissima Elenoire Casalegno e il fidanzato Marcello”. “I due sono” come anticipato sopra “Sono rimasti in ottimi rapporti”. Fino a qualche mese fa apparivano felici e contenti a Formentera. Lui, difatti, in occasione del loro primo anniversario l’aveva sorpresa in aeroporto facendole trovare dei fiori e un palloncino gigante all’atterraggio nell’isola. Da allora, però, le cose sembrano essere cambiate decisamente, tant’è che oggi le loro strade sembrano essersi divise completamente.

Elenoire Casalegno e Stafano Bettarini sono stati fidanzati? Il gossip sulla coppia

Prima di Marcello, come gli appassionati di gossip sapranno, voci sempre più insistenti davano Elenoire Casalegno sentimentalmente impegnata con Stefano Bettarini. Entrambi, però, hanno sempre smentito in più occasioni il presunto flirt, affermando di essere solo amici e di non essere mai stati fidanzati. Le voci su di loro, dopo un po’, hanno comunque dovuto fare i conti con la realtà dei fatti. Bettarini, poi, ha ufficializzato la sua storia con Nicoletta mentre Elenoire, dal canto suo, ha iniziato a frequentare pubblicamente il suo Marcello.