Elenoire Casalegno vita privata: il rapporto con Dj Ringo oggi

Momento d’oro per Elenoire Casalegno. La conduttrice è tornata in tv con Vite da copertina, il programma di Tv 8 che conduce dal lunedì al venerdì su Tv 8 insieme a Giovanni Ciacci. Ma a 43 anni la presentatrice ha trovato pure un nuovo amore, dopo la fine del matrimonio con il dirigente televisivo Sebastiano Lombardi e la breve relazione con l’imprenditore Marcello. Oggi Elenoire è felicemente fidanzata con Andrea, un broker finanziario con la quale la relazione procede a gonfie vele dalla scorsa primavera. In un’intervista rilasciata al settimanale F, la Casalegno ha parlato a lungo di questo nuovo rapporto, che si sta rivelando diverso dai precedenti.

Le parole di Elenoire Casalegno sul fidanzato Andrea

“È un uomo del tutto estraneo al mio ambiente e vorrei proteggere questa storia. Posso solo dire che è arrivato in un momento inaspettato della mia vita, dove non cercavo una relazione perché stavo bene da sola. Però è una delle poche persone nella mia vita con cui riesco a rilassarmi: per la prima volta non sono io che devo sobbarcarmi la responsabilità di tutta la storia. In passato il maschio ero io nella coppia, quella che portava avanti la relazione da sola, e se non si è in due non si va da nessuna parte. Ora io ho qualcuno che mi accudisce”, ha confidato Elenoire Casalegno a proposito del nuovo fidanzato Andrea.

Elenoire Casalegno è tornata a vivere a Milano

Nuovo amore, nuovo programma ma pure nuova casa per Elenoire Casalegno. Che dopo quindici anni in Brianza è tornata a vivere a Milano perché la figlia Swami ha da poco iniziato l’università. La ragazza è frutto dell’amore tra Elenoire e Dj Ringo. Tra i due una passione travolgente che però non è mai sfociata in un matrimonio. “Non era un’esigenza che avevo in quel momento, ma non perché non fosse un amore importante, altrimenti non ci avrei fatto una figlia”, ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Oggi Elenoire e Ringo sono in ottimi rapporti e non hanno avuto problemi a crescere Swami insieme seppur separati.