Elena Vanni, il futuro di Delia: anticipazioni Un posto al sole

Elena Vanni: la bresciana che ha colonizzato il set di Un posto al sole

La bresciana Elena Vanni, 38 anni, interpreta uno dei personaggi più chiacchierati delle ultime puntate di Un posto al sole. L’attrice presta infatti in volto a Delia Caracciolo, la moglie tradita dell’avvocato Leone che negli ultimi episodi sta avendo un ruolo da protagonista. Fino a qualche tempo non era molto nota al grande pubblico, ma il passaggio televisivo in Rai ha letteralmente stravolto la sua quotidianità. Laureata in filosofia, cresciuta tra libertà e teatro nella provincia di Brescia, Elena Vanni si è trasferita a Roma per realizzare il suo sogno di recitare. E i fatti le stanno dando ragione: dopo tanta gavetta e progetti internazionali, ha finalmente acquisito la popolarità che meritava. Il modo in cui sta interpretando Delia sta dividendo i fan: c’è chi apprezza il suo modo di fare e chi invece, complice anche la storia che la riguarda, proprio non la sopporta. Incetti del mestiere e dimostrazione di come, quando un lavoro sia ben eseguito possa suscitare reazioni diverse. Ma mai indifferenza.

“Il mio personaggio mi piace, sono felice di poterla incarnare”

In una lunga intervista su BresciaOggi Elena Vanni ha raccontato qualcosa in più su Delia Caracciolo il personaggio che sta interpretando a Un posto al sole: “Il mio personaggio mi piace: è una donna forte e ironica, simpatica e innamorata, in lotta con le sue contraddizioni”. La Vanni non si risparmia poi in complimenti ed elogi per la troupe di Un posto al sole, per la città di Napoli che l’ha accolta e per i tanti fan della soap: “La macchina organizzativa è eccezionale. Girare a Napoli è uno spasso: quando sto con Paolo Romano (Eugenio Nicotera, ndr) o prendo un aperitivo con Luca Capuano (Aldo Leone ndr) la gente ci ferma. Un posto al sole è casa loro… ci conoscono tutti, è passione vera.”

Un posto al sole: il futuro di Delia. Le anticipazioni di Elena Vanni

Per quanto riguarda il futuro del suo personaggio, Elena Vanni ha rivelato di aver girato 35 episodi da qui a dicembre. Quindi per qualche altro mese la vedremo sicuramente sugli schermi di RaiTre a interpretare la moglie di Leone e la mamma di Jacopo. Proprio per quest’ultimo Elena ha speso belle parole, raccontando: “Faccio gioco di squadra anche con mio figlio nella soap, Matteo Santorum, che ha 19 anni e viene da Riva: due gardesani, la troupe scherza sull’invasione nordica… Noi ci confrontiamo sulle scene e su tutto”. E l’affiatamento tra le due nuove entrate di Un posto al sole è evidente, sembrano davvero madre e figlio.