Elena Sofia Ricci torna in tv con una nuova fiction: tutti i dettagli

Elena Sofia Ricci dopo Che Dio ci aiuti si lancia in un nuovo progetto: sarà la protagonista di Vivi e lascia vivere

Elena Sofia Ricci è inarrestabile e, dopo i successi raggiunti quest’anno, è pronta a lanciarsi in un’altra avvincente sfida. L’attrice sarà la protagonista di una nuova fiction, Vivi e lascia vivere. La pellicola verrà diretta dal regista Pappi Corsicato, autore napoletano che ha già portato sullo schermo grandi lavori come i film: I buchi neri, Il seme della discordia e Il volo di un’altra. La serie sarà composta da 12 puntate e verrà trasmessa dalla Rai che, dopo Che Dio ci aiuti, punta di nuovo su Elena Sofia Ricci e sull’affetto del pubblico che ormai la ama.

Vivi e lascia vivere: trama e protagonisti della nuova fiction con Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci in Vivi e lascia vivere vestirà i panni di Laura, e sarà la protagonista della fiction. Il suo ruolo sarà quello di una donna confusa e ferita, che cerca di mettere insieme i pezzi della sua vita (andata distrutta dopo il tradimento del marito). Accanto a lei ci saranno altri straordinari attori. Massimo Ghini farà la parte del marito, ma nel cast ci sono altri volti noti come: Alessandro Federico, Carlotta Antoneli, Iaia Forte, Silvia Mazzieri, Antonio Gerardi, Teresa Saponangelo e Ambrosia Caldarelli.

Elena Sofia Ricci vincitrice del David di Donatello 2019

Questo 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni per Elena Sofia Ricci. L’attrice, oltre ad essere particolarmente amata dal pubblico del piccolo schermo, è riuscita a portarsi a casa il premio ai David di Donatello 2019 per il film Loro, diretto da Paolo Sorrentino in cui interpretava Veronica Lario (ex moglie di Pier Silvio Berlusconi). L’ennesimo riconoscimento ad una donna cui carriera e film hanno oggi conquistato fan e critica e che, ancora una volta, riconferma la bravura di Elena Sofia Ricci.