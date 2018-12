Elena Sofia Ricci in lacrime: commossa ricorda la madre ed Ennio Fantastichini

Elena Sofia Ricci ricorda la madre: l’attrice non riesce a trattenere le lacrime durante l’intervista

Questo è stato un anno molto intenso per Elena Sofia Ricci che, nel 2018, ha dovuto fare i conti con un grave lutto nella sua famiglia. L’attrice ha perso la madre qualche mese fa, subito dopo l’estate. Tutto è successo proprio durante le riprese della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, celebre fiction Rai che la vede protagonista. “Le riprese erano iniziate da 15 giorni quando mia madre è stata ricoverata in una clinica. Non è mai più uscita. Era una figura importante. Era orgogliosa di me” ha raccontato oggi l’attrice a TV Sorrisi e Canzoni non riuscendo a trattenere le lacrime. “Durante la sua malattia ho fatto con lei l’unica cosa che so fare decentemente, cioè recitare. Tenendola all’oscuro del male che aveva e rimbambendola solo di belle notizie”.

Elena Sofia Ricci: dopo la perdita della madre il dolore per la morte di Ennio Fantastichini

Dopo il dolore provato per la morte della madre, sempre quest’anno, Elena Sofia Ricci ha dovuto fare i conti con un’altra grande perdita: quella dell’amico e collega Ennio Fantastichini. “Il 2018 è stato esaltante dal punto di vista professionale, ma emotivamente pesante sul fronte privato” ha dichiarato l’attrice a TV Sorrisi e Canzoni. “Alla morte di mia madre si è aggiunta quella del mio amico Ennio (Fantastichini, morto il primo dicembre 2018, ndr). Con lui ci conoscevamo da 36 anni, eravamo molto legati. Ci chiamavano: i fratelli diversi” ha raccontato sempre molto commossa Elena.

Che Dio ci aiuti 5: anticipazioni e novità sul personaggio di suor Angela

A TV Sorrisi e Canzoni Elena Sofia Ricci ha parlato anche di Che dio ci aiuti 5, anticipando qualcosa sul suo personaggio e sulle dinamiche che lo interesseranno nella nuova stagione. “Senza nulla togliere alle precedenti serie, credo che questa sia la più potente” ha dichiarato. Suor Angela, in particolare, attraverserà una crisi, avrà un crollo e, per la prima volta, mostrerà le sue fragilità di donna.