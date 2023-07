Elena Sofia Ricci: “È stato necessario lasciare Che dio ci aiuti”

Elena Sofia Ricci è tornata a parlare della sua decisione di uscire dal cast di Che Dio ci aiuti, fiction Rai tra le più amate dal pubblico. Lo scorso marzo è andata in scena l’ultima puntata della settima stagione e c’è trepidante attesa per l’ottava che vedrà la luce probabilmente nel 2025. I milioni di telespettatori affezionati alle vicende della fiction sperano di poter assistere al rientro dell’iconica Suor Angela nel cast.

“Mai dire mai nella vita, la parola fine si leva e si mette, però certo non sarò più così presente. Lasciare personaggi amati è sempre difficile ma necessario, arriva un momento in cui c’è bisogno di cambiare, anche per il pubblico”. Così Elena Sofia Ricci a Today a proposito del personaggio di Suor Angela a cui ha dato corpo e voce per diversi anni (l’attrice ha parlato nel corso dei Premi Maximo – riconoscimento ai maggiori protagonisti del mondo audiovisivo italiano – dove ha trionfato come Miglior attrice per la serie Rai ‘I fiori sopra l’inferno’).

Dunque le possibilità di rivederla in Che Dio ci aiuti sono pochissime. Di certo non più come protagonista o tra i personaggi principali. Probabile invece che possa spuntare in qualche episodio in veste di Guest Star. Sui motivi che l’hanno spinta a lasciare il set della popolare serie tv la volontà di intraprendere nuove avventure professionali:

“Ho voglia di mettermi in gioco continuamente, nella mia carriera sono una slalomista. Dal teatro al cinema, dal biopic al thriller. La cosa che mi appassiona di più è cambiare panni, ficcarmi nei panni di un’altra donna e raccontare anime diverse tra loro”

Resta un profondo legame con tutti coloro che lavorano a Che Dio ci aiuti. La Ricci considera il gruppo di professionisti che confezionano la fiction e vi partecipano una “famiglia, un porto sicuro”. “Amo molto le mie ragazze – ha aggiunto -, specialmente Francesca Chillemi, è come una nipote. Vedere lei che cresce e che è così brava mi fa tanto piacere. Ci sono poi nuovi arrivi, attrici molto interessanti”.

Che Dio ci aiuti 8 si farà: Suor Azzurra pilastro della trama

Pochi dubbi che l’ottava stagione della serie verrà messa in cantiere. Dubbi invece sulle tempistiche. Di recente Luca Bernabei, produttore della fiction con Lux Vide, ha spiegato che sta lavorando alle nuove stagioni di Don Matteo e Un Passo dal Cielo. Poi penserà a Che Dio Ci Aiuti. Al momento pare che i nuovi episodi dovrebbero essere trasmessi dalla Rai non prima del 2025.

Sul finale della settima stagione c’è stato l’atteso passaggio di consegne tra il ‘vecchio’ e il ‘nuovo’, vale a dire tra Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. E sarà proprio quest’ultima, nei panni di Suor Azzurra, a diventare il pilastro della trama della fiction.