Elena Santarelli vittima, ancora una volta, di skinny shaming: la risposta

Elena Santarelli, in costume, appare in splendida forma. Ma per le sue fan è troppo magra

Ormai, sui social, quella di prendere di mira le donne dello spettacolo sembra essere diventata una moda. Quando, infatti, una di loro appare perfettamente in forma c’è sempre chi deve accusarle di essere troppo magre e di promuovere dei modelli di bellezza fin troppo errati (skinny shaming). E questo è quello che sta accadendo ad Elena Santarelli. La showgirl italiana, ultimamente, sui suoi profili social si è mostrata in costume apparendo in splendida forma. La Santarelli non ha mai nascosto di prendersi cura del suo corpo mangiando sano e facendo sport tutti i giorni, senza occultare che deve ringraziare anche la genetica e il suo metabolismo. Ma per alcune sue follower il corpo della ex modella appare fin troppo esile così tanto che le consigliano di mangiare di più. Altre invece, sono addirittura arrivate ad accusarla di mentire sulla sua alimentazione, cosa assolutamente non vera. Elena Santarelli su questo argomento è sempre stata chiara dichiarando che, anche se a volte cede alla tentazione, cerca di seguire sempre un regime alimentare corretto e pulito.

Elena Santarelli, le fan insorgono: “Non dire che mangi di tutto”

Stamattina la bionda showgirl ha postato delle fotografie su Instagram dove la si vede indossare un bellissimo costume arancione. Ciò che è balzato subito agli occhi di tutti è stato però il suo aspetto fisico. Il suo corpo infatti appare tonico e muscoloso segno che la Santarelli pratica abitualmente tanto sport. I complimenti che le sono stati rivolti sono stati molteplici. Tante sono le donne che si sono congratulate con lei per i risultati raggiunti e qualcuna ha anche ammesso di invidiarla, in senso buono. Ma, purtroppo, non sono mancati neppure i commenti negativi. Qualcuna, infatti, ha accusato Elena di essere troppo magra e qualcun’altra le ha invece consigliato di non dire che mangia di tutto. La Santarelli ha però risposto che lei non ha mai dichiarato una cosa simile “Non ho mai detto una cosa così” zittendo così tutti.

Elena Santarelli e la risposta alle critiche delle sue follower

Una cosa molto simile accadde, sempre ad Elena, quasi un mese fa. Così, l’ex modella decise di rispondere alle critiche delle sue follower spiegando loro che se appare “troppo magra” è perché il suo metabolismo corre veloce e che il suo corpo appare così grazie alla genetica: “Il mio metabolismo corre veloce e io non posso farci nulla. Gli addominali ce li ho muscolosi grazie alla genetica. E, si, mangio anche io, a volte mangio bene e a volte mi abbuffo“.