Elena Santarelli in lacrime per lo scherzo delle Iene: “È una follia!”

La conduttrice alle prese con uno scherzo delle Iene: volano stracci con Giorgia Venturini

Elena Santarelli vittima di uno scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis delle Iene. La showgirl da qualche anno è madrina di un’associazione di benefienza Heal, che ha raccolto centinaia di migliaia di euro destinati alla ricerca oncologica. Il segretario dell’associazione è Simone, persona di cui lei ha la massima fiducia. Come avrà reagito quando ha scoperto che Simone ha sottratto i fondi destinati alla ricerca per comprare regali costosi per un’altra donna? Complice dello scherzo è Gabriele Parpiglia, il quale avrebbe fatto credere ad Elena di essere a conoscenza dei regali acquistati da Simone. Il giornalista ha quindi contattato la donna( Giorgia Venturini, ndr), la quale ha riferito che il segretario dell’associazione avrebbe già speso circa 70 mila euro in costosi regali, tra cui borse firmate e gioielli. Qualche giorno dopo, Parpiglia ha contattato la Santarelli spifferandole il luogo dell’incontro tra Simone e Giorgia. Elena, in compagnia di suo marito Bernardo Corradi, ha raggiunto la location indicata da Gabriele.

La Santarelli come non l’abbiamo mai vista: lo scontro con Giorgia e le lacrime

Una volta arrivata nel luogo indicato da Parpiglia, Elena ha scoperto che Simone avrebbe prenotato un’intero piano dell’hotel e convocato Bianca Atzei per un concerto privato. L’ex modella ha deciso quindi di entrare in azione e raggiunge la cantante per chiedere spiegazioni. Ed è proprio in questo momento che fa il suo ingresso in scena la Venturini! Se in un primo momento Elena ha provato a restare calma, successivamente ha perso le staffe sfociando in un botta e risposta con Giorgia. Ovviamente, il compito dell’ex isolana era quello di stuzzicare la Santarelli: conscia dell’enorme danno di immagine che la vicenda avrebbe potuto recarle, Elena è scoppiata a piangere. Ed ecco che qui sono arrivate le Iene ad avvisare la showgirl dello scherzo!

Pochi mesi fa l’annuncio della raccolta fondi per il progetto Heal

Grande traguardo per Elena. Qualche mese fa la donna ha annunciato di aver raggiunto 250 mila euro di fondi per il suo ente benefico. Denaro che servirà per acquistare un simulatore 3D per un reparto di neurochirurgia pediatrica.