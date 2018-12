Elena Santarelli news sul figlio malato: la showgirl parla da Chiambretti

Come sta il figlio di Elena Santarelli? Ultime news sul piccolo Giacomo

Non è ancora finita la battaglia del piccolo Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Ospite di CR4-La Repubblica delle Donne, il nuovo programma di Piero Chiambretti, la showgirl ha confessato che il figlio continua a sottoporsi alla chemioterapia. Però non è più ricoverato ed è tornato a scuola, dove si reca ogni mattina fino alle tre del pomeriggio. “Appena esce da scuola e fino a quando va a dormire stiamo sempre insieme”, ha chiarito Elena. Che ha voluto così replicare a chi sui social network l’accusa di stare poco col figlio per apparire in televisione. La Santarelli, come tutte le altre madri con figli malati, porta semplicemente avanti il suo lavoro. “Mio figlio sta facendo le cure in day hospital. Faccio la fila col numeretto per la chemio”, ha ammesso la modella di Latina.

Elena Santarelli contro gli haters: “Non dovete permettervi di giudicare”

Nello show di Rete 4, Elena Santarelli si è lasciata andare ad una filippica contro gli haters, quelli che puntualmente la criticano per aver parlato apertamente del tumore del figlio. “Mi criticano perché sono in tv, perché sono sui social network, perché ho messo il rossetto. Non dovete giudicare queste situazioni perché dietro un sorriso ci può essere una persona distrutta. E non è detto che questa persona abbia la voglia di condividere con tutto il mondo il proprio dolore”, ha sentenziato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Elena Santarelli è una mamma guerriera per il figlio malato di tumore

“Mio figlio non mi ha mai vista triste”, ha confidato Elena Santarelli a CR4. Nonostante il dramma, la donna sta facendo il possibile per aiutare Giacomo, che oggi ha dieci anni, e solo dodici mesi fa ha scoperto di avere un tumore cerebrale. Un problema che la Santarelli e tutta la sua famiglia stanno affrontando con tenacia e determinazione. “Vinceremo questa guerra”, ha assicurato più di una volta Elena su Instagram.