Elena Santarelli interviene sul marito a Italia Sì: Panatta zittito

Elena Santarelli interviene sul marito a Italia Sì: Adriano Panatta zittito

Momenti seri e momenti leggeri: Italia Sì è tornato ad allietare il pomeriggio di Rai 1 e la ricetta non è cambiata. Infatti, non sono mancati né i primi, né i secondi. Ecco allora che Elena Santarelli balza sul podio e stuzzica Rita Dalla Chiesa. Il consiglio della showgirl alla conduttrice è di riaprire il suo cuore e cercare un fidanzato. Dopotutto anche suo nipote glielo ha fatto notare in tempi non sospetti, rimarca sghignazzando la Santarelli. Si ride e si scherza naturalmente. Finito il siparietto si prosegue a disquisire sul tema rapporto uomo e donna. Per Adriano Panatta, ‘consigliere’ dello show, non esistono più i principi azzurri di una volta. Forse per lui, ma non certo per Elena che prontamente ha ribattuto, smentendo il concetto.

Elena e il suo principe azzurro di nome Bernardo Corradi

“Non esistono più i principi azzurri di una volta”, ha sussurrato Panatta piuttosto convinto. “Io ce l’ho, mio marito lo è” la risposta fulminea della Santarelli. Il discorso è chiuso. Adriano ha cercato di salvarsi ‘in corner’, correggendo il tiro ed estromettendo dal suo ragionamento l’ex calciatore. Il tutto si è svolto in un clima sereno, anche se la showgirl non stava certo scherzando a proposito del suo principe. D’altra parte che la sua love story sia molto solida non è un segreto. A corroborare maggiormente il legame c’è stata la malattia del figlio Giacomo, aggredito da un tumore negli scorsi mesi e oggi guarito: nella difficoltà, la famiglia Corradi-Santarelli si è unita ancor più, uscendone più forte.

Platinette, commozione a Italia Sì

Durante l’apertura di puntata c’è stato anche un commuovente intervento di Platinette, ‘consigliere’ fisso dello show nella passata stagione. Mauro Coruzzi si è reso protagonista di una confessione toccante, ricevendo l’abbraccio di Marco Liorni e un applauso scrosciante del pubblico in studio. A breve Coruzzi inizierà una nuova avventura televisiva. Stavolta dalla ‘concorrenza’: sbarcherà ad Amici Celebrities di Maria De Filippi.