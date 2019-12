Elena Santarelli, dalle Maldive con furore: lo sfogo, cosa è accaduto

Elena Santarelli, dalle Maldive con furore: gli haters le fanno perdere la pazienza, lo sfogo della showgirl. Cosa è accaduto

Elena Santarelli e i dannati haters. In questi giorni la showgirl si trova alle Maldive dove festeggerà il Capodanno in famiglia con il marito Bernardo Corradi e i due figli. Naturalmente Elena non ha perso contatto con i suoi numerosi fan social, facendo comparire degli scatti sul suo profilo Instagram: mare, relax, amore e bikini. Peccato che qualcuno continui a insinuare che qualcosa non vada in lei, che sia troppo magra, che il suo fisico non sia sano. La questione non è nuova e la Santarelli si è già pronunciata diverse volte in passato sul tema. Non ha alcuna disfunzione, tanto meno è affetta da anoressia o da qualche altra patologia. Trattasi di costituzione e di un forte stress emotivo vissuto nei mesi precedenti, quando Giacomo ha dovuto combattere contro il tumore (oggi sconfitto). Nonostante tutte le precisazioni fatte in precedenza qualcuno però non smette di scrivere commenti fuori luogo. Da qui l’ultimo suo sfogo.

La showgirl e i commenti maleducati sulla magrezza: “Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più”

“Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi sapere come è il mio metabolismo”, ha replicato Elena a chi ha insinuato che sia troppo magra. “Non lo puoi sapere tu – ha aggiunto – come il resto della popolazione”. “Tu andresti sotto la foto di una, magari grassa, a dirle ‘oh bella magna de meno che il colesterolo te pare sennò?’ Non credo, inutile dire ‘bella ma mangia.’ Scusa, ma non lo accetto proprio”, ha concluso la showgirl.

Elena Santarelli: “Ci sono modi e modi per criticare”

Rispondendo ad altri fan, la Santarelli ha inoltre sottolineato che ciò che le dà più fastidio non è tanto il contenuto di alcuni commenti quanto piuttosto il modo in cui vengono scritti. “Ci sono modi e modi per criticare”, ha spiegato, “Una persona può scrivere: ‘Guarda, a me piaci con 3 kg in più forse’, invece che ‘Mangia che fai pena’”. In aggiunta ha fatto sapere di essersi “spazzolata il buffet” con foga alle Maldive. Pare inoltre che da oggi adotterà una nuova strategia nei confronti dei rosiconi: “Il mio nuovo trend per i cafoni sarà: ‘Bloccali e guarda avanti’. La gente negativa e cattiva deve stare al suo posto.”