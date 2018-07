Elena Santarelli: il nuovo post su Instagram

“#nothingtodeclare”, questa la didascalia al nuovo post su Instagram pubblicato da Elena Santarelli. Si tratta di una foto che la ritrae al fianco del marito Bernardo Corradi. Nello scatto in questione i due sono teneramente abbracciati e lei dà un bacio sulla guancia alla dolce metà. Un’immagine tenera che ha riscosso molto successo sul profilo della showgirl, visto che non stanno passando un periodo molto facile. Qualche mese fa la stessa Elena Santarelli ha comunicato ai suoi fan sempre tramite un messaggio social che il figlio Giacomo stava lottando contro un tumore e che loro facevano di tutto per sostenere il piccolo e dare conforto a tutti i genitori che vivono come loro nella stessa situazione.

Elena Santarelli: come sta il figlio?

Molti follower di Elena Santarelli continuano a chiedere sul suo profilo aggiornamenti in merito alle condizioni di salute del bambino. La Santarelli è comunque felice perché Giacomo corre, ride. La sua testa funziona benissimo. Nonostante il grave problema, lei e Corradi sono grati di quello che hanno e sono certi che questo brutto capitolo della loro vita si chiuderà in positivo. Nessuno di loro in famiglia ha perso il sorriso perché tutti continuano a lottare giorno dopo giorno per il piccolo. “Quando non è stanchino gioca a pallone, salta, ride e studia. Insomma, un bimbo che segue un percorso oncologico nella maggior parte dei casi continua la sua vita alternando momenti normali con la vita da ospedale quando deve fare la chemio“, ha raccontato la stessa Elena.

Elena Santarelli: le critiche

C’è purtroppo chi comunque critica Elena Santarelli anche in una situazione così delicata. Alcuni haters lasciano commenti poco carini sul suo profilo Instagram, soprattutto quando lei pubblica delle foto sorridenti o di vita quotidiana. Qualche giorno fa persino un’immagine insieme alla figlia al mare ha creato scalpore. C’è chi l’ha definita addirittura una madre senza cuore. “Messaggio per pochi sfigati ma sfigati mi dispiace che il mio sorriso vi infastidisca“, ha commentato lei in maniera pungente.