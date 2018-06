Elena Santarelli pubblica alcune foto in costume che allarmano i fan: “Troppo magra”. La showgirl spiega: “Il mio corpo ora non risponde”

Periodo delicato per Elena Santarelli che sta aiutando anima e corpo il figlio a combattere contro il tumore. La bionda showgirl da quando ha rivelato alla stampa la situazione del piccolo Giacomo è anche molto attiva sui social dove spesso dà consigli e si confronta con altri genitori che stanno vivendo la sua situazione. E a proposito di social, negli ultimi giorni la moglie di Bernardo Corradi ha postato alcune foto in bikini, mettendo in allarme alcuni suoi follower. Motivo? Il peso. Sono stati diversi infatti coloro che hanno espresso la loro preoccupazione, trovando Elena troppo magra. Sulla questione è così intervenuta la diretta interessata che ha dato qualche indicazione sulla sua dieta e sul suo fisico.

La showgirl spiega perché è così magra e cerca di rassicurare sul suo stato di salute

La showgirl, dal suo profilo Instargram, ha risposto a chi l’ha esortata a nutrirsi di più: “Io mangio, bene ma mangio”. Spazio poi al motivo della magrezza, nonostante non si faccia mancare un’alimentazione corretta: “Solo che il mio corpo non risponde ora”. Elena, seppur aggiunge soltanto un simpatico “Mi faccio anche degli spritz, cosa credi!”, pare aver voluto sottendere che il periodo non facile dal punto di vista umano che sta vivendo potrebbe avere anche ripercussioni sul fisico. Dunque, se da un lato tale problema naturalmente c’è, dall’altro lato, quello relativo al cibo, non c’è alcunché di cui preoccuparsi.

Elena Santarelli: “Mio figlio ha un tumore ma sono felice lo stesso e vi dico il perché”

Elena sta continuando a fiancheggiare e sostenere suo figlio Giacomo, ancora in lotta contro il tumore. La moglie di Bernardo Corradi, nonostante il momento non certo facile, non si è persa d’animo e anzi, nelle sue recenti dichiarazioni, ha espresso una grande positività: “Sì, mio figlio ha un tumore, ma lo stiamo curando. Sono felice perché lui corre, perché lui ride, perché la sua testa funziona benissimo. Nonostante il problema siamo grati di quello che abbiamo. Prima o poi questo capitolo si chiuderà in positivo”.