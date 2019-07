Elena Santarelli in costume, altri attacchi: la showgirl replica

Elena Santarelli in costume, altri attacchi: la showgirl non ci sta e replica

Puntuali come un orologio svizzero: le malelingue pronte a criticare l’aspetto fisico di Elena Santarelli si sono presentate come al solito in ‘orario’. Luogo dell’appuntamento, l’ultimo post Instagram in costume pubblicato dalla showgirl che sta trascorrendo dei giorni di vacanza a Ponza. Motivo dei mormorii? Elena sarebbe troppo magra. La questione non è nuova visto che già in passato è emersa. La moglie di Bernardo Corradi ha spiegato a più riprese di non aver problemi di alimentazione, aggiungendo che il calo di peso è stato probabilmente dovuto al forte stress emotivo provato per il periodo delicato passato dal figlio Giacomo (ha avuto un tumore ma lo ha sconfitto). Tuttavia alcuni suoi fan certe cose non riescono proprio a comprenderle. Così puntualmente lanciano frecciatine a cui Elena replica prontamente.

“Se il concetto non è arrivato al cervello non è un problema mio”

“Ti invito a fare un giro in Emilia, patria del colesterolo. Forse saresti ancora più bella” ha scritto un utente. Frecciatina tutt’altro che velata. “Tu, nella patria ‘del vivi e lascia vivere’. La puoi trovare anche dentro di te… zero km” la saggia e ironica risposta della Santarelli. A questo punto è intervenuta un’altra sua follower, difendendola e ricordando che ha bisogno di tempo per recuperare qualche chilo dopo quello che ha passato con il figlio Giacomo. “Non devi rispondere, l’ho già detto più volte – scrive la showgirl – Se il concetto non è arrivato al cervello non è un problema mio. Pensa se ingrassavo cosa mi avrebbero detto. Lasciamo perdere e godiamo della vita ora”.

Elena e la campagna per aiutare i bambini malati di tumore

Elena è sempre molto attiva sui social. Lo è diventata ancor più da quando pubblicamente ha dato la notizia della malattia di Giacomo. L’aumento della sua presenza sul web non è dovuto a un bisogno di vanità, bensì a un impegno costante nella campagna per raccogliere fondi da destinare alle cure dei bambini malati di tumore. Il suo spendersi in prima persona per tale causa ha raccolto molti plausi da parte dei follower che l’hanno sostenuta e che continuano a seguirla.