Elena Santarelli furiosa sui social: perché?

Solo qualche giorno fa sul Corriere della Sera è apparsa la prima intervista ufficiale a Elena Santarelli in cui la showgirl si confessa per la prima volta e parla della malattia del figlio Giacomo. Un momento molto difficile per la sua vita, eppure c’è ancora chi sui social network continua a criticarla. E non solo. Da mesi Elena Santarelli spesso risponde anche ad alcuni utenti sul suo profilo Instagram dando vita a discussioni e polemiche. Sulle riviste di cronaca rosa non si fa che parlare di questo. E così lei stessa ha voluto dedicare una Stories a questo tema, visto che alcuni “riciclano” interviste che in realtà non esistono: “L’unica intervista su Carta l’ho fatta con @pernientecandida, tutto il resto sono pezzetti presi qua e là, risposte prese dal mio profilo Instagram che do ai miei follower, e da lì ci costruiscono virgolettati come se non ci fosse un domani. Aggiungendo, tagliando come dei sarti. #lebugiehanno le gambe corte”.

Elena Santarelli e la malattia del figlio

Solo al Corriere della Sera Elena Santarelli ha detto tutta la verità: il figlio di 8 anni ha un tumore cerebrale. Una storia triste iniziata lo scorso 30 settembre. La battaglia non sarà facile, ma non sono poche le possibilità per il piccolo di vincerla. In ogni caso lei ed il marito Bernardo Corradi continuano a sorridere. A farsi forza. La malattia non ha cambiato tanto Giacomo, tuttavia ha perso i capelli. “Ma sono stanca di chi mi dice ‘tanto è un maschio’. Mi strapperei i miei per darli a lui“.

Elena Santarelli: le continue critiche

Eppure c’è chi l’ha attaccata anche per le affermazioni rilasciare al quotidiano. Non c’è pace per Elena Santarelli. Ogni volta che lei ha parlato del bambino, gli ha chiesto il permesso. Così è successo per l’intervista a Verissimo, per il post social delle uova. Lui sa che insieme stanno aiutando la ricerca e quindi, nonostante tutto, è un modo per fare del bene anche agli altri. “Questo è quello che pensi te e che io non condivido. Non vivi a casa mia e non puoi sapere il rapporto che ho con lui. È fatto di condivisione“, ha risposto su Instagram.