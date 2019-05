Elena Santarelli: le commoventi parole del figlio Giacomo per la festa della mamma

Elena Santarelli, il figlio Giacomo le scrive per la Festa della mamma: le parole dolci e commoventi

Oggi è un giorno davvero emozionante per Elena Santarelli. Dopo aver annunciato la guarigione del figlio Giacomo, che ha vinto la sua battaglia contro il tumore, in questo giorno speciale per tutte le mamme, il suo bambino le ha fatto un grande regalo; il regalo più bello che Elena potesse desiderare da suo figlio, così scrive dal suo profilo Instagram dove ha condiviso una lettera del bambino per lei. Il piccolo Giacomo, infatti, le ha scritto un “tema” per la festa della mamma in cui la ringrazia per tutto quello che ha fatto per lui. Nel suo messaggio, commovente e tenero in maniera disarmante, il figlio di Elena e Bernardo Corradi dice alla madre che è una mamma speciale perché è sempre stata positiva e perché gli ha sempre detto che prima o poi il giorno della guarigione sarebbe arrivato. E quel giorno è fortunatamente arrivato per Giacomo, Elena e tutta la famiglia che oggi vivranno il giorno della Festa della Mamma con un’emozione ancora più forte.

Giacomo le scrive una lettera, Elena Santarelli: “Il regalo più bello che potessi ricevere da mio figlio”

Dopo aver raccontato ad Italia Si, fra lacrime e commozione, la battaglia di suo figlio e i sentimenti contrastanti sentiti nel lungo percorso affrontato per giungere alla fase di follow up, oggi Elena Santarelli festeggia la festa della mamma più felice che mai. Su instagram condivide la lettera che il suo Giacomo le ha scritto. Parole che hanno, ancora una volta, commosso tutti i fan e la platea social della showgirl. “E’ veramente il regalo più bello che potessi ricevere da mio figlio questa mattina . Mamma vado in camera a scriverti un piccolo tema”, scrive Elena che poi posta le parole esatte del figlio.

Elena Santarelli: la commovente lettera del figlio Giacomo dopo la notizia della guarigione

Ecco cosa scrive il piccolo guerriero Giacomo alla bella e forte Elena Santarelli, mamma che tutta Italia ammira: “Mamma tu sei una mamma speciale perché quando sono triste o arrabbiato tu mi supporti sempre .Mamma tu sei la mamma più bella del mondo, sei gentile sei carina sei anche molto positiva perché quando facevo le chemio chiedevo sempre tra quanto finiscono le cure e tu mi dicevi ‘tranquillo quel giorno arriverà’. E il giorno è arrivato come dicevi tu, e non perdevi mai la speranza, mamma grazie per tutto quello che fai per me, mamma sei la mamma più bella al mondo e non vorrei mai cambiare mamma perché mi piaci come sei fatta. Al mondo ci saranno mamme più belle e più brave, ma sarai sempre mia madre”.