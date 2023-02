In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Elena Santarelli è tornata a parlare del tumore del figlio Giacomo, avuto tredici anni fa dal marito Bernardo Corradi. La malattia ha stravolto la vita dell’intera famiglia ma oggi, per fortuna, il bambino è riuscito a vincere la sua battaglia più importante.

Come Elena Santarelli ha scoperto il tumore del figlio

La soubrette di Latina ha svelato come ha scoperto del tumore del figlio: a un certo punto Giacomo, che all’epoca aveva otto anni ed era un bambino sano e sereno come tutti gli altri, ha iniziato a soffrire di forti mal di testa e vomito a getto. Entrambi molto frequenti.

Elena ha subito capito che qualcosa non andava ma non riusciva a capire cosa. Arrivare alla diagnosi, come ammesso dalla stessa Santarelli, è stata la prima difficoltà. Dopo esami e analisi approfonditi la drammatica verità: il piccolo Corradi aveva un tumore cerebrale.

La Santarelli ha precisato che determinate in quegli anni è stato l’aiuto di una psicologa che ha fatto sì che lei e il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, riuscissero a gestire meglio l’ansia e l’angoscia quotidiana. Determinante anche la presenza dei genitori: la madre di Elena si è trasferita a casa sua.

Oggi Giacomo è guarito, sta bene e sta crescendo nel migliore dei modi però Elena Santarelli ci ha tenuto a puntualizzare:

“Siamo tornati alla normalità il più possibile, siamo felici. Poi se mi chiedi se vado a letto la sera come prima del 30 novembre 2017 ti rispondo di no. Ho un grosso pensiero in più a quelli di tante altre mamme alle prese con i figli 13enni e non sono più la stessa Elena. La vigilia di Natale festeggio ma penso anche a chi è in reparto di oncologia con il suo bambino. Ma abbiamo avuto un grande insegnamento e, tra le varie lezioni, c’è pure quello di essere grati e godere a pieno ogni giorno”

Come sta oggi il figlio di Elena Santarelli e Bernardi Corradi

Giacomo ha sempre saputo la verità, fin dall’inizio, sulle sue condizioni di salute. Sa che cosa ha avuto e sa anche che il tumore può tornare, per questo è sottoposto a controlli di routine. Come rivelato da mamma Elena Santarelli, è un ragazzino felice, sereno, non è arrabbiato con la vita.

I suoi genitori gli hanno insegnato a pensare con una testa vincente, senza ansie né autocommiserazioni. Ha avuto un incidente di percorso bello tosto ma è stato superato e si va avanti. Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno anche un’altra figlia, Greta, che oggi ha sette anni.