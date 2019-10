Elena Santarelli, l’appello a Verdone: “Una parte nel tuo prossimo film”

Elena Santarelli a Italia Sì: l’appello a Carlo Verdone per il suo prossimo film, scherzo o verità?

Elena Santarelli è una presenza fissa nel programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni, Italia Sì. La moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi ha fatto un accorato appello a Carlo Verdone, attore e regista romano tra i più apprezzati nel cinema nostrano, per entrare a far parte del cast del suo prossimo film. La Santarelli ha spiegato tutta la sua stima nei confronti di Verdone e dopo gli ha rivolto, attraverso le telecamere della trasmissione, il suo appello. Ma la domanda che tutti si stanno facendo, piuttosto, è: Elena diceva la verità o stava scherzando? Sembra proprio che diventare attrice e recitare in un film di successo, come tutti quelli diretti e recitati da Carlo Verdone, sia un suo grande sogno. E le intenzioni di Elena siano davvero sincere.

A Italia Sì si parla di Carlo Verdone: Elena Santarelli svela il suo più grande sogno

A Italia Sì, nella puntata di sabato 19 ottobre, si è parlato di Carlo Verdone e in particolare delle sue “ospitate” nelle farmacie romane, in cui si diverte e rilassa nell’aiutare i clienti e dare loro consigli su farmaci e rimedi contro piccole e grandi malattie. In studio erano presenti due farmacisti romani, che hanno ospitato proprio il regista. Elena Santarelli, per l’occasione e cogliendo la palla al balzo, ha subito svelato un suo grande sogno: quello di recitare accanto a Verdone nel suo prossimo film. O meglio, si è letteralmente proposta e lo ha fatto pubblicamente. Verdone accoglierà il suo appello? “Io ti adoro! Voglio fare una parte nel tuo prossimo film“, ha detto ai microfoni di Italia Sì.

Elena Santarelli libro: “Una mamma lo sa” parla del tumore del figlio Giacomo

Una mamma coraggiosa, Elena Santarelli ha dovuto affrontare una grande battaglia, quella della malattia del figlio Giacomo. Il bambino ora sta bene, è tornato a sorridere e la showgirl ha pensato di raccontare a tutti cosa ha vissuto, nella speranza che le sue parole possano aiutare altri genitori che purtroppo si trovano nella sua stessa situazione. Il titolo del libro è : “Una mamma lo sa“.