Elena e Scintilla, le ultime novità sulla coppia: il gesto della Morali

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme: il gesto dell’ex naufraga

Elena Morali e Scintilla sono tornati ufficialmente insieme. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva fatto sapere, qualche giorno fa a Pomeriggio 5, di aver ritrovato la serenità con il suo Gianluca Fubelli. Ed ecco che ora arriva un post che va a confermare ancora di più il loro ritorno di coppia. Una dedica speciale quella di Elena per Scintilla. L’ex naufraga ha condiviso un post che la ritrae insieme a Gianluca. Sotto la foto ha scritto una didascalia molto importante, poche parole ma molto forti. Infatti, la Morali parla del loro amore, spiegando cosa rappresenta per lei Scintilla. Prima di essere il suo fidanzato, il comico è per lei un amico e un confidente. Un punto di riferimento per Elena, che dopo l’Isola dei Famosi pare abbia passato un periodo di confusione. Infatti, il reality ha segnato abbastanza questa coppia. I due avevano annunciato di essersi presi una pausa di riflessione, a causa di un momento di confusione della Morali. Proprio in questa circostanza si parlava di un avvicinamento amoroso tra Elena e Marco Ferri, anche lui ex naufrago. Tra i due, però, pare non ci sia mai stato nulla oltre l’amicizia.

Elena Morali e Scintilla più uniti di prima: le importanti parole dell’ex naufraga

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi tornano”, inizia così Elena il suo post d’amore per Scintilla. Una dedica importante quella dell’ex naufraga, che ormai è sicura di voler stare tra le braccia del comico. “Scintilla è il mio migliore amico, comico, confidente, burlone prima ancora di essere sempre stato il mio fidanzato”. Parole molto belle quelle della Morali per il suo Gianluca, probabilmente la persona che ha più importanza nella sua vita insieme alla famiglia. I due non sono uniti solo sentimentalmente, ma anche nel campo lavorativo. Infatti, torneranno a lavorare insieme a Colorado.

Scintilla ed Elena Morali, la coppia felice e innamorata

Amore e felicità possono essere gli aggettivi giusti per descrivere la relazione tra Elena e Scintilla. L’ex naufraga appare serena sui social e i fan non possono fare a meno di notare questo particolare. Dunque, dopo la notizia ufficiale a Pomeriggio 5, il post conferma il ritorno di coppia tra Elena e Gianluca.