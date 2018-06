Elena Morali intervista Gossipetv: il videoclip Touch me, come va con Scintilla e la verità su Francesco Monte, Marco Ferri e Paola Di Benedetto

Elena Morali è diventata una cantante! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato il suo primo videoclip musicale: Touch me (che potete vedere più in basso). Un progetto di cui l’ex Pupa è molto orgogliosa. Per Elena è un modo per mettere in mostra la sua grande passione per il canto, che ha fin da bambina, ma anche per dimostrare di essere una showgirl a tutto tondo. Gossipetv ha intervistato la Morali per sapere di più di questa nuova avventura ma pure per scavare a fondo sui gossip degli ultimi mesi. Da quando è saltato il matrimonio con Scintilla – il comico Gianluca Fubelli – si sono susseguiti i rumors di flirt con Marco Ferri e Francesco Monte, ex colleghi in Honduras. Senza dimenticare l’amicizia con Paola Di Benedetto: Madre Natura ha davvero litigato con Elena? Scoprite la verità con noi!

Elena com’è nata la canzone Touch me?

È un’idea che mi hanno proposto dopo l’Isola. Io l’avrei fatto uscire tra un po’ perché avrei migliorato qualcosa nel video. Considera che è stato girato in un solo giorno e sicuramente avrei rivisto qualche dettaglio. Ma eravamo in ritardo e alla fine sono ugualmente contenta.

Come mai un pezzo in inglese?

Me l’ha proposto il produttore e ho accettato subito. Soprattutto perché amo molto la musica inglese. Non ascolto molto quella italiana, non mi fa impazzire.

Cosa ti aspetti dal tuo primo videoclip?

Sinceramente? Niente. Nel senso che è davvero un gioco, un’avventura nuova. Mi piace cantare da quando sono bambina, penso che una persona nel campo artistico debba saper far tutto. Touch me è un modo per proporre qualcosa di nuovo, di diverso dal solito.

Inevitabilmente ci saranno delle critiche: hai paura?

Quelle sono all’ordine del giorno, soprattutto quando fai un reality show quindi sono abbastanza abituata. Sì, il video è un po’ trasgressivo ma non volgare. Alla fine le critiche lasciano il tempo che trovano.

Oltre a questa canzone, ci sono altri progetti per l’estate?

Le mie adorate vacanze! Andrò in Sardegna con i miei genitori e a Formentera con le amiche, tra cui Francesca Cipriani. Nel frattempo sto preparando la nuova stagione di Colorado che non tornerà in autunno bensì a gennaio 2019. Poi continuerò a fare la testimonial per alcuni brand.

E Barbara d’Urso? Ti vedremo ancora nel suo salotto?

Ovvio!

Ma a Colorado sei stata confermata con o senza Scintilla?

Assolutamente con Scintilla, stiamo già provando delle cose nuove. Il nostro rapporto lavorativo continua e ci vedrete insieme a Colorado.

Quindi anche se non siete più fidanzati resta un tuo collega?

Esatto.

Com’è la situazione tra di voi?

Non lo so. Ci siamo riavvicinati per lavoro ma la situazione resta indefinita. Andiamo d’accordo, ci vogliamo bene ma per ora è così.

E la recente vacanza a Formentera ha aiutato oppure no?

Sì, molto. È stata divertente.

Qual è invece il tuo rapporto con Francesco Monte e Marco Ferri? Si è parlato tanto di flirt con entrambi…

Francesco è un amico, l’ho sempre detto. Ci sentiamo spesso, siamo davvero molto amici. Ma poi non è neppure il mio tipo…Allo stesso modo pure Marco Ferri è un amico e nulla più.

Ma allora perché eri presente alle due feste di compleanno di Francesco Monte? È bastato questo a scatenare le malelingue…

Quel weekend ero libera e così ho partecipato ad entrambe le feste. Ho passato del tempo con gli amici di Francesco e mi sono divertita. Tra l’altro, prima di andare in Puglia, mi sono confrontata con Paola Di Benedetto. Le ho chiesto se poteva darle fastidio e visto che lei era tranquilla sono andata. Io ho grande rispetto dell’amicizia.

Dunque, il presunto litigio con Paola Di Benedetto è una bufala?

Sì, non è assolutamente vero! Non so chi abbia messo in giro questa voce, è totalmente priva di fondamento!

Siete ancora amiche?

Si, siamo usciti proprio qualche giorno fa a cena.

Oltre a Paola, Francesco, Marco, Francesca e Rosa chi altro continui a vedere dell’Isola dei Famosi?

Ho visto di recente Jonathan.

Come riesci ad essere amica di Jonathan che è molto vicino a Bianca Atzei?

Ognuno si sceglie le proprie amicizie, lui vuole bene a lei e io non sono nessuno per dirgli di non frequentarla. Però sa che non ci sopportiamo e lo accetta.

Ma l’Isola dei Famosi ti ha cambiato in qualche modo?

Dopo l’Isola dei Famosi sono cambiata totalmente. Questo programma ti dà tanta forza interiore che nel mio caso è servita per mandare a quel paese tante finte amicizie che ti rubano le energie. In passato ho regalato tante seconde possibilità ma chi nasce tondo non muore quadrato.