Elena Morali sposa Favoloso: la reazione dell’ex Gianluca Fubelli Scintilla

Ormai non è più una novità: Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono sposati a Zanzibar. La coppia ha approfittato di un viaggio in Africa per diventare marito e moglie con rito Masai. La cerimonia non vale nulla dal punto di vista legale in Italia ma la soubrette bergamasca ha assicurato che il matrimonio arriverà presto anche nel Belpaese. Perché Elena, come confidato in più di un’occasione nel salotto di Barbara d’Urso, è davvero innamorata dell’imprenditore napoletano, con il quale la relazione è iniziata solo quattro mesi fa. Pure l’ex del Grande Fratello è totalmente preso dalla nuova fidanzata incontrata dopo l’addio a Nina Moric. Se quest’ultima si è subito lasciata alle spalle il passato con un nuovo amore, che fine ha fatto Scintilla, nome d’arte del comico Gianluca Fubelli? La star di Colorado aveva chiesto la mano di Elena tempo fa ma la partecipazione della Morali all’Isola dei Famosi ha cambiato tutto. E qualche segnale della reazione di Scintilla arriva dal suo account Instagram…

La decisione di Scintilla dopo il matrimonio di Elena Morali e Favoloso

Da quando Elena Morali si è innamorata di Luigi Mario Favoloso Scintilla è completamente sparito dalle scene. Gianluca Fubelli ha scelto di fare un passo indietro e di non intromettersi in questa intricata vicenda, di cui spesso si è parlato a Live-Non è la d’Urso. Una decisione ben diversa da quella di Daniele Di Lorenzo, che ha amato la Morali per qualche mese prima dell’incontro tra la 30enne e Favoloso. Non solo: Scintilla ha deciso di chiudere la sua bacheca Instagram. Ergo: continua, seppur sporadicamente, a postare foto e video della sua vita privata e lavorativa ma nessun follower può commentare. Una chiara scelta: il 47enne non vuole commenti e interferenze da terze persone. Gianluca preferisce soffrire in silenzio, visto che la sua relazione con Elena è stata molto importante. A detta della Morali i due si sono lasciati in ottimi rapporti ma Fubelli non ha mai proferito parola sull’argomento. È davvero così?

Scintilla e Elena Morali lavorano ancora insieme a Colorado

Nonostante la rottura Scintilla e Elena Morali avevano deciso di continuare a lavorare insieme a Colorado. Entrambi erano presenti alle nuove puntate registrate prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus. La pandemia ha poi bloccato i lavori e la Morali si è buttata a capofitto nella sua relazione con Luigi Mario Favoloso. Ora che si tornerà sul set Elena e Scintilla manterranno la stessa intesa? O Favoloso sarà infastidito da questa partnership? Non resta che attendere i prossimi episodi di questa intricata telenovela…