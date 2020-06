Elena Morali furia contro Simona Izzo: terribile gaffe sul curriculum

Perché Elena Morali e Simona Izzo hanno litigato a Live-Non è la d’Urso

Accesa lite a Live-Non è la d’Urso tra Elena Morali e Simona Izzo. A dare “il via alle danze” è stata la nuova fidanzata di Luigi Mario Favoloso che non ha digerito alcune esternazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La Izzo ha infatti rimarcato in più di un’occasione che la Morali è nota in tv più per le sue conquiste amorose che per i suoi impegni professionali. Affermazioni che non sono piaciute all’ex de La Pupa e il Secchione che ha furiosamente attaccato la Izzo nella puntata in onda su Canale 5 domenica 7 giugno 2020. A detta di Elena pure Simona sarebbe nota solo per le sue relazioni amorose visti i matrimoni con Antonello Venditti e Ricky Tognazzi e la lunga liaison con Maurizio Costanzo. Peccato però che la Izzo provenga da una importante famiglia di doppiatori e abbia iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo all’età di 5 anni… Una gaffe bella e buona quella della Morali, che è stata subito notata su Twitter, dove la maggior parte dei telespettatori si è schierata dalla parte di Simona.

Il pubblico non approva le critiche di Elena Morali a Live-Non è la d’Urso

“Cara Morali, sai quanti pianti ti sarai fatta con i film doppiati dalla Izzo e nemmeno te ne rendi conto”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Sai quanti cereali sottomarca deve mangiare Elena Morali per arrivare al livello di Simona Izzo”, ha aggiunto qualcun altro. “Ma sul serio la Morali si mette a paragone con la Izzo?”, ha notato qualcun altro. Ai telespettatori di Live-Non è la d’Urso non è andato giù poi il fatto che Elena abbia chiamato sia Simona Izzo sia Enrica Bonaccorti (che si è intromessa nella questione) delle “galline”. Un insulto facile che non è stato apprezzato neppure alla padrona di casa Barbara d’Urso, che ha invitato la sua giovane ospite a rispettare la carriera della Izzo e della Bonaccorti. Ci sarà presto un secondo round tra le due litiganti?

Elena Morali conferma la sua relazione con Luigi Mario Favoloso

Lite a parte con Simona Izzo, Elena Morali ha confermato a Live-Non è la d’Urso di avere serie intenzioni con Luigi Mario Favoloso. Insieme dallo scorso marzo i due hanno avuto più di qualche problema ma oggi appaiono sereni e felici. E più determinati che mai a far funzionare questo rapporto iniziato per puro caso.