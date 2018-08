Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? L’ultima dichiarazione di lui

Elena Morali e Scintilla si sono rimessi insieme? Le ultime parole di lui non sembrano lasciare dubbi

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? Dopo la crisi di coppia, come molti sanno, i due hanno continuato a frequentarsi in questi mesi. La stessa showgirl, in più occasioni, aveva spiegato infatti di essere rimasta in buoni rapporti con il comico di Colorado. A tenerli vicini, oltre al lavoro, è stata anche l’intenzione dei due di rimanere comunque buoni amici. La parola amicizia, dopo la fine della loro storia, è stata tirata fuori spesso dalla Morali ma oggi, soprattutto dopo l’ultimo post di Scintilla, le cose potrebbero essere cambiate per la coppia. Le parole usate dal comico per condividere una foto di lui insieme alla Morali, difatti, lasciano pensare che sia di nuovo sbocciato l’amore tra loro.

Scintilla e la dedica d’amore ad Elena Morali: “Amici mai”

Per accompagnare l’immagine di lui e di Elena, su Instagram, Scintilla ha scelto le parole di una celebre canzone di Antonello Venditti. “Ma amici mai per chi si ama come noi” ha scritto il comico alla Morali. Qualcuno, però, potrebbe pensare che si tratti di uno slancio di lui che, magari, non trova riscontro nelle intenzioni della showgirl che, come sappiamo, pare che sia stata proprio lei in passato a lasciarlo. Ebbene, ovviamente, quello che passa nella mente e nel cuore di Elena noi non possiamo saperlo. Quello che non abbiamo potuto fare a meno di notare, però, è quel like sospetto lasciato dalla diretta interessata al post del suo – forse non più ex – fidanzato. È questa la prova del loro ritorno di fiamma?

Elena Morali, intervista per Gossip e Tv: “Continua a lavorare con Scintilla”

Diverse settimane fa, intervistata da noi di Gossip e Tv, Elena Morali aveva fatto sapere che, nonostante tutto, lei e Scintilla avrebbero continuato a lavorare insieme a Colorado. Il non smettere di frequentarsi, anche se per lavoro, ha forse fatto si che il sentimento tra i due tornasse a trionfare?