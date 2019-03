Elena Morali, paura in volo: l’aereo in cui viaggiava stava per precipitare

Elena Morali sconvolta racconta il dramma sfiorato in volo: l’areo in cui viaggiava la showgirl stava per precipitare

Elena Morali ha vissuto dei veri e propri attimi di paura al suo rientro dalle Maldive. La showgirl, che in questi giorni è stata all’estero, ha raccontato di essersi presa un bello spavento durante il volo che, dal villaggio in cui si trovava, la stava portando all’aeroporto. Stando a quando raccontato dall’ex pupa bionda, mentre era in alta quota, il copilota si sarebbe sentito male, lasciando il pilota solo alla guida. Quest’ultimo, probabilmente in difficoltà per ciò che stava succedendo, ha abbandonato per un attimo la presa e l’aeroplano dove si trovava la Morali ha iniziato a perdere quota. Elena comunque adesso sta bene. Dopo lo spavento si è infatti messa sul volo diretto in Italia e dell’incidente, che poteva sfociare in tragedia, le è solo rimasto un brutto ricordo.

Elena Morali terrorizzata, paura durante il volo: “Il copilota si è sentito male… ho visto l’aero che iniziava a scendere”

Elena Morali, visibilmente impaurita, ha subito raccontato ai suoi follower quello che le era accaduto in volo. L’obiettivo della showgirl, chiaramente, è stato quello di condividere l’esperienza per distrarsi, provando a trovare conforto tra i propri fan. “Per tornare in aeroporto dovevo prendere l’aeroplanino quello piccolino” ha spiegato la Morali. “Mi faceva una paura allucinante, ma non potete capire durante il viaggio cosa è successo!” ha poi aggiunto “Il copilota si è sentito male e il pilota, che reggeva sempre una valvola, la stava lasciando e io ero subito dietro, e l’aereo è iniziato a scendere, scendere, scendere”.

Elena Morali alle Maldive: primo sopralluogo per il matrimonio con Scintilla?

Elena Morali, a chi in questi giorni glielo ha chiesto, ha spiegato di essersi recata alle Maldive principalmente per motivi di lavoro. Qualche tempo fa, però, la showgirl aveva dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo la sua intenzione di voler sposare il fidanzato Scintilla in grande segreto, magari durante una fuga romantica all’estero, in un luogo esotico. Non è che questo suo viaggio è stato il primo sopralluogo per decidere se e quando celebrare lì le eventuali nozze?