Elena Morali, parla Daniele Di Lorenzo: nuovi dettagli, spunta un malore

Elena Morali, Daniele Di Lorenzo torna a Pomeriggio Cinque: nuovi dettagli, spunta un malore della showgirl

Che periodo per Elena Morali! Per l’ex protagonista di Colorado non sembra esserci pace. I gossip su di lei, incentrati sulla sua vita amorosa, non sembrano avere una fine. Oggi a Pomeriggio Cinque è tornato Daniele Di Lorenzo, che sostiene di aver avuto una storia con lei mentre stava con Gianluca Fubelli (in arte Scintilla). A Barbara d’Urso il giovane ha raccontato di aver avuto dei contatti con Elena, in seguito al suo rientro in Italia da New York, dove ci si è recata con alcuni amici tra cui Francesca Cipriani. I due hanno parlato di quello che è successo ma pare che, durante una delle telefonate, sia accaduto qualcosa di molto grave e preoccupante.

Elena Morali, il malore durante una telefonata con Di Lorenzo

Elena Morali ha avuto un malore, a causa di un probabile attacco d’ansia, ed è stata portata in ospedale. A confermare l’accaduto è stato proprio Daniele: “Quando eravamo al telefono mi ha detto che non si sentiva bene, a causa della pressione. Era appena entrata da New York ed era sola a casa. Io ero a Roma e così ho preferito chiamare una mia amica che abita lì vicino e le ho chiesto di andare a casa sua per vedere come stesse”. Per Biagio D’Anelli, Di Lorenzo è da lodare: “Lui è un signore. Dopo tutto quello che è successo, avere cura di una donna che ti ha fatto passare un brutto periodo è da ammirare”.

Daniele Di Lorenzo: “Innamorato di Elena? Lo sono sempre stato”

In questi giorni, la showgirl bergamasca si trova alle Maldive proprio insieme a Scintilla. A rivelarlo è stato Alberto Alessi, il direttore di Novella 2000, rispondendo a Daniele Di Lorenzo che ha raccontato che la donna aveva intenzione andare in ritiro spirituale. Infine, la d’Urso ha domandato a Di Lorenzo se sia ancora innamorato di Elena. E l’uomo si è lasciato andare ad una dichiarazione molto forte: “Lo sono sempre stato, si. Di una Elena che mi faceva credere quelle cose, se lo avesse fatto probabilmente lo sarei ancora”.