Elena Morali perde le staffe dopo la confessione di Daniele: lo sfogo della showgirl

Elena Morali, pochi giorni fa, è finita nell’occhio del ciclone gossipparo, dopo che Daniele Di Lorenzo, sbarcato nel salotto di Pomeriggio 5, ha dichiarato di aver vissuto una lunga love story con lei. Le esternazioni hanno fatto molto rumore per due motivi: la Morali, teoricamente, sarebbe stata fidanzata con Scintilla, al secolo Gianluca Fubelli; la Morali, secondo quanto riportato da Di Lorenzo, avrebbe avuto anche una terza frequentazione. Si sono susseguiti giorni di chiacchiere e congetture. Elena, invece, è partita per New York per una vacanza, restando in silenzio. Ora che è tornata ha parlato nuovamente del caso, smentendo una recente intervista, a lei attribuita.

La showgirl bergamasca e la presunta intervista

Nelle scorse ore, una rivista ha riportato di aver contattato Elena che avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni in merito al polverone sollevato da Di Lorenzo. Nella fattispecie la Morali avrebbe detto di non credere che Daniele sia mai stato innamorato di lei e di pensare invece che sia uscita una dose di cattiveria dalle sue parole. Altra sua risposta riportata sarebbe stata una sua non smentita chiara circa una presunta proposta di matrimonio fattale da Di Lorenzo. Come si può facilmente notare, abbiamo usato una serie di condizionali per descrivere il fatto. Motivo? Tutto ciò è stato scritto dal magazine in questione, è stato rigettato per intero dalla diretta interessata che ha detto la sua su Instagram, perdendo le staffe.

Elena Morali smentisce di aver rilasciato un’intervista di recente: lo sfogo della showgirl

“Oggi vengo a conoscenza di un’intervista mai fatta; è incredibile di quante false notizie circolino grazie ai giornali. Continuerò a non esprimermi perché è davvero un argomento che non mi interessa. Punto”, ha dichiarato la Morali, sfogandosi su Instagram, circa l’intervista riportata dal suddetto magazine. La showgirl ha quindi ribadito di non aver proferito alcuna parola su quanto accaduto.