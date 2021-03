Elena Morali oggi è single: “Perché continuo a vedere Luigi Favoloso”

By

Tempo di confidenze per l’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione

Annoiata dalla quarantena Elena Morali ha deciso di rispondere alle numerose domande dei fan sui social network. Durante un ask su Instagram la bionda soubrette ha soddisfatto le curiosità dei suoi follower, spaziando dalla famiglia al mondo della tv, senza dimenticare dieta, allenamento e segreti di bellezza. Impossibile poi non chiedere di più sulla vita privata di Elena che, almeno nell’ultimo periodo, è stata piuttosto turbolenta. Nelle scorse settimane si è infatti parlato di un presunto tradimento di Luigi Mario Favoloso che ha portato la Morali a rompere il fidanzamento.

Si è parlato a lungo di un terzo incomodo, Paola Caruso, ma a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso ogni cosa è stata chiarita. L’ex Bonas di Avanti un altro non è mai stata l’amante di Luigi Mario Favoloso. Elena Morali ha però preferito tenere lo stesso le distanze e ad oggi si reputa single. Su Instagram la 30enne ha ammesso di continuare a vedere ancora il suo ex fidanzato.

Il motivo di questa scelta? Elena Morali l’ha spiegato così:

“Sono single? Sì, per ora. Ma vedo comunque Luigi perché il distacco non è mai immediato. Mi ritengo una persona single ma con il cuore ancora impegnato”

Dunque Elena Morali ha ripreso in mano la sua vita ma non ha nascosto di provare ancora un sentimento molto forte nei confronti di Luigi Mario Favoloso. Ma al momento non sembra esserci la possibilità di un riavvicinamento effettivo tra i due, che fino a qualche mese fa convivevano a Milano.

Oltre alla fine della sua storia d’amore, forse la più importante della sua vita, Elena Morali deve fare i conti pure con l’emergenza Coronavirus. Come tutti anche la web influencer non riesce più a convivere con divieti e restrizioni. Lo sfogo della Morali è chiaro:

“Periodo orribile. Non posso vivere senza libertà. Mi fa diventare davvero esaurita! Toglietemi tutto ma non la libertà! Tutto ciò mi deprime!”

A causa della pandemia tanti progetti lavorativi di Elena Morali sono saltati come la nuova edizione di Colorado, dove era stata riconfermata accanto all’ex compagno, il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Oggi Elena deve accontentarsi del lavoro come web influencer e delle diverse ospitate nel salotto di Barbara d’Urso.