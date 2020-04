Elena Morali, triste sfogo: “È venuta a mancare una persona di famiglia”

Elena Morali si lascia andare a un lungo sfogo su Instagram: una persona della sua famiglia ha perso la vita

Elena Morali non sta vivendo bene questa situazione che l’Italia sta affrontando a causa della diffusione del Coronavirus, come tutto il resto della popolazione. Oggi la showgirl si lascia andare a un lungo sfogo sulle sue Stories di Instagram, durante il quale ammette di avere bisogno di tornare alla sua vita di sempre, ma soprattutto di lavorare. Ma non solo, Elena confessa che oggi ha anche subito un lutto: una persona appartenente alla sua famiglia è morta, probabilmente a causa del Coronavirus. Proprio per tale motivo, la Morali ci tiene ad assicurare di non voler assolutamente passare per una persona a cui non interessa della gente che muore per colpa di questo virus. Elena, però, sembra non riuscire a sopportare più questa situazione, tanto che lei stessa confessa che oggi il suo stato d’animo è negativo. Il fatto che non si sappia ancora precisamente il giorno in cui potremo tutti tornare alla normalità pare aver ingrigito l’umore della Morali.

Elena Morali stanca della situazione che sta vivendo l’Italia a causa della diffusione del Coronavirus

“Oggi a me è preso malissimo, perché non sai esattamente quando ti danno la data per ricominciare la tua vita”, inizia così il suo sfogo oggi Elena su Instagram. La Morali, che da poco ha reso nota la sua relazione con Luigi Favoloso, ha purtroppo subito un lutto in famiglia. “E adesso tanti intelligentoni mi diranno ‘guarda che tutta questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono, te ne sbatti’. No, non me ne sbatto, perché purtroppo oggi è venuta a mancare una persona di famiglia“, confessa Elena con rammarico. La showgirl non entra nel dettaglio e non fa, dunque, sapere ai fan chi nella sua famiglia ha perso la vita.

Elena Morali, lo sfogo di molti italiani: la showgirl vuole tornare alla normalità

“Il fatto è che penso se siamo chiusi da un mese e il contagio, a Milano soprattutto, non diminuisce, la gente cosa deve fare? Arrivare a suicidarsi per depressione o per le liti familiari o perché non hanno soldi per mangiare? Raga io voglio tornare a lavorare”, conclude così il suo sfogo sul social Elena Morali. Sono davvero tanti coloro che sembrano non riuscire più a sopportare questa situazione, ma chi di dovere sta ovviamente chiedendo alla popolazione di continuare a seguire le regole imposte dal governo.