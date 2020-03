Elena Morali e Favoloso, già finita: “Hai fatto un casino ieri. Io oggi peggio”

Elena Morali e Luigi Favoloso, è già finita la love story. Il patatrac nelle ultime ore. L’ex di Nina Moric: “Hai fatto un casino ieri. Io oggi, per non smentirmi, ho fatto molto peggio…”

Altro colpo di scena gossipparo: Elena Morali e Luigi Favoloso si sono già detti addio. A comunicarlo è stato lui, con un post su Instagram. Ma mai dire mai: chissà che a breve possa esserci una ulteriore giravolta sentimentale. Alcuni personaggi ci hanno abituato ad ogni sorta di testacoda e quindi non è detto che tutto possa essere perduto. Qualche maligno potrebbe addirittura sussurrare: “Perché, è mai iniziata?”. La buona fede, però, è meglio della cattiva. Dopotutto non costa nulla. Fatto sta che l’ex di Nina Moric e la showgirl, negli ultimi giorni, hanno vissuto forti turbolenze passionali che hanno portato il legame ‘flash’ – strombazzato sui social con tanto di Stories Instagram (persino da Damasco e Beirut) – a finire su un binario morto.

“Ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?”

“Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile…”, scrive Favoloso tra le sue Stories. A far da sfondo alla sua confessione, una foto in cui è avvinghiato a Elena mentre la bacia. “Poi – prosegue l’ex concorrente del Grande Fratello – ieri hai fatto un casino ed io oggi, per non smentirmi, l’ho fatto molto peggio.” “Abbiamo corso troppo, forse sì”, commenta sempre Favoloso che conclude avventurandosi in un volo pindarico: “Ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?”.

Elena e Luigi, appuntamento in tv?

Resta da capire quale è stato il motivo scatenante della rottura. Non sarebbe per nulla sorprendente, visto il feeling sia di Favoloso sia di Elena Morali per i salotti tv, se la vicenda trovasse definitiva spiegazione sul piccolo schermo.