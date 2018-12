Elena Morali, lite con Teresanna: “Basta parlare di Monte!”. Interviene la d’Urso

By

Pomeriggio 5: lite tra Elena Morali e Teresanna Pugliese per Francesco Monte

Scintille a Pomeriggio 5 tra Elena Morali e Teresanna Pugliese. Il motivo dello scontro? Francesco Monte, reduce da pochi giorni dall’avventura al Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato dalla storia d’amore tra Elia Fongaro e Jane Alexander: nello studio di Barbara d’Urso era presente la modella Elisa Scheffler, ex fiamma del Velino di Striscia la notizia. La giovane è tornata a parlare di Elia, infastidendo Teresanna, che crede parecchio alla storia tra Fongaro e l’attrice inglese. A questo punto è intervenuta Elena, tra l’altro amica di Elisa: “Ma parli proprio tu? Basta parlare di Francesco Monte, ogni volta che vai in tv parli solo di lui. Non hai altri argomenti? Parla di tuo marito”.

Barbara d’Urso difende Teresanna Pugliese a Pomeriggio 5

Teresanna Pugliese ha prontamente ribattuto a Elena Morali, accusandola di dire falsità sul suo conto. “Non è vero, parlo di tanti altri argomenti”, ha assicurato l’ex tronista di Uomini e Donne. Elena Morali ha intanto precisato: “Non giudico nulla sulla storia d’amore tra Francesco e Teresanna. Io conosco lui e conosco la storia. Ma lei non può parlare solo di lui”. A questo punto è intervenuta la padrona di casa Barbara d’Urso, che ha preso le difese di Teresanna.

Teresanna Pugliese è un’opinionista di Barbara d’Urso

“Teresanna è una mia opinionista. Se Francesco Monte si fa tutti i reality show e parla di lei non è un suo problema”, ha chiarito Barbara d’Urso, che ha poi mostrato a Pomeriggio 5 le recenti dichiarazioni del tarantino a proposito della sua ex fidanzata. Dichiarazioni alle quali la Pugliese ha così replicato: “Sono contenta che abbia un buon ricordo di noi”.