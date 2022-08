Elena Morali, guai in Thailandia: “Contatto con pianta pericolosa”

La showgirl, che si trova in vacanza con Luigi Favoloso, sta male a causa della sostanza tossica presente in una pianta

Elena Morali e Luigi Favoloso si trovano in vacanza in Thailandia dove stanno affrontando un grosso problema. La showgirl è entrata in contatto con una pianta pericolosa e i sintomi riscontrati hanno portato la coppia a vivere momenti di panico. Facendo il punto della situazione, i due sono volati in Thailandia nei giorni scorsi e hanno tenuto sempre aggiornati i fan sui loro spostamenti. Ciò è accaduto fino a quando, improvvisamente, entrambi hanno fatto sapere di dover interrompere questi aggiornamenti per via di un problema accusato dalla Morali.

Attraverso le Stories di Instagram hanno avvisato i follower che avrebbero smesso di condividere i momenti della loro vacanza in Thailandia perché sul corpo di Elena sono comparse diverse bolle. Luigi Favoloso, che le ha fatto la sua proposta di matrimonio in tv, ha ripreso questo strano sfogo cutaneo: “Saranno circa 60 su tutto il corpo, non c’è pus ma qualcosa tipo acqua”. Elena si è così sottoposta ad alcuni accertamenti medici per capire la natura del problema, ipotizzando potesse essere il Vaiolo delle scimmie.

“Ragazzi scusate l’assenza, ma a causa di molte bolle sul mio corpo e una sensazione di fiacca, sto aspettando l’esito di alcuni esami fatti ieri sera, ho paura sia Vaiolo delle scimmie e la cosa mi spaventa soprattutto perché sono così lontana da casa. Fra poche ore dovrei avere il risultato, spero di aggiornarvi quanto prima”

Grande preoccupazione per Elena Morali e Favoloso nelle scorse ore. La spossatezza provata dalla showgirl ha alimentato i dubbi riguardanti il Vaiolo delle scimmie. Hanno cercato subito di capire se potesse trattarsi di un ‘attacco’ da parte di numerose zanzare, causa subito esclusa per via della debolezza provata dalla 32enne durante questa vacanza.

In attesa di notizie da parte del dottore, Luigi Favoloso ha assicurato che entrambi hanno “una bella assicurazione sanitaria” e che si trovano in una città dove è possibile chiedere qualsiasi tipo di aiuto. Così, ha cercato di rassicurare i fan più preoccupati. Dopo ore di silenzio, su Instagram la coppia condivide l’aggiornamento riguardante lo stato di salute di lei attuale, spiegando l’origine del problema.

“Allora mi sembra corretto aggiornarvi: negativa al Vaiolo delle scimmie. Pare sia entrata in contatto con una pianta molto pericolosa che si chiama Ailanto, detta anche Albero del paradiso. La sensazione di malessere è migliorata. Ma le bolle si sono trasformate in un rash cutaneo. Quindi tutto ok. A parte il forte prurito”

Dunque, la Morali non ha contratto il Vaiolo delle scimmie e, al momento, sta recuperando le forze. L’Ailanto è una pianta dal buon aspetto estetico, ma ha un odoro molto sgradevole. Nessun insetto se ne ciba, in quanto contiene una sostanza tossica, ovvero l’ailantina. Il contatto con le foglie, le radici e la corteccia può causare dei problemi anche all’uomo.